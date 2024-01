Chiara Ferragni disattiva i commenti su Instagram: il primo post dopo il caso Balocco (con Leone e Vittoria) è «muto»

Il suo ultimo post era datato 18 dicembre: il famigerato video di scuse dopo la multa dell'Antitrust per il caso del pandoro Balocco. Oggi Chiara Ferragni è tornata su Instagram, non solo per fugaci apparizioni nelle stories, ma con un nuovo post. Niente di speciale, all'apparenza: una semplice foto in compagnia dei figli Leone e Vittoria, con un cuoricino come didascalia. Ma c'è qualcosa che non torna. Il post di Chiara Ferragni non ha ricevuto nessun commento. Improvvisa disaffezione dei suoi 29 milioni di follower? No, semplicemente non è possibile commentare.

Chiara Ferragni non partecipa alla Fashion Week e "scappa" da Milano: weekend con la famiglia (ma Fedez c'è?)

Ferragni, il primo post dopo il caso Balocco

L'imprenditrice digitale ha disattivato la funzione. E così nessun utente può commentare la foto di Chiara con i bambini. La scelta, evidentemente, dipende dalla bufera mediatica da cui è stata investita nell'ultimo mese. Per farsi un'idea basta guardare i vecchi post: praticamente tutti sono tempestati da commenti, più o meno amichevoli, in cui si parla della vicenda del pandoro. E così, il primo contenuto pubblicato sul feed Instagram dopo una pausa lunga quasi un mese, è «muto».

Balocco scrive al Codacons

Balocco, intanto, tramite i propri legali ha scritto al Codacons per spiegare le proprie ragioni nel caso del pandoro "Pink Christmas" firmato da Chiara Ferragni, su cui l'associazione di consumatori ha presentato denunce in 104 procure e avviato una azione inibitoria perché gli acquirenti abbiano «il giusto risarcimento».

Nella lettera i legali dell'azienda di Cuneo, riferisce lo stesso Codacons, hanno spiegato che il prezzo più alto rispetto al normale pandoro (era venduto a 9,37 euro anziché 3,68) era dovuto alla presenza di «elementi peculiari» fra cui una «bustina di polvere rosa ed uno stencil in cartoncino alimentare da utilizzare per la decorazione del pandoro».

Ma secondo i consumatori questo non giustifica «un rincaro di prezzo al pubblico del +154%». Inoltre nella lettera Balocco hanno sostenuto che «né sulla confezione, né sul cartiglio, né tantomeno sul materiale espositivo erano presenti indicazioni relative alla destinazione di una percentuale del ricavato (o di un importo fisso) a favore della ricerca terapeutica», ma questo per i consumatori è smentito dal provvedimento sanzionatorio dell'antitrust che parla proprio della dicitura sul cartiglio. Inoltre Balocco ha sostenuto «che - aggiunge il Codacons - la campagna natalizia 2022 avviata in collaborazione con Chiara Ferragni "è stata deludente e ha prodotto una perdita in termini di marginalità", motivo per cui nulla è dovuto ai consumatori».

«Non possiamo che prendere atto della decisione della Balocco di non voler separare le proprie responsabilità da quelle di Chiara Ferragni, e di farsi carico di tutti i comportamenti scorretti emersi nella vicenda del pandoro-gate. A questo punto - promette il Codacons - agiremo formalmente verso l'azienda nelle opportune sedi civili e penali per far risarcire tutti gli utenti lesi dagli illeciti emersi».