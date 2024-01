Francesca Ferragni licenziata? Il suo capo si infuria: «Ma che c***o dite, è una delle più brave». Lo sfogo social

Francesca Ferragni ha subito ripercussioni dopo il pandoro-gate che ha coinvolto la sorella Chiara? Nelle ultime ore è giunta voce di una sua sospensione dal lavoro e di un futuro licenziamento, ma a far luce sulla vicenda è proprio il capo della seconda delle sorelle Ferragni. Da sottolineare che Francesca è una dentista laureata e lavora in uno studio dentistico da diverso tempo, seguendo le orme del papà.

Il caso

Il caso è scoppiato ai microfoni di RTL 102.5, dove il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato la presunta news: «Lavorava in uno studio e succede che il titolare…c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro gate si riverbera inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese.

Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro».

Le parole del capo di Francesca Ferragni

Puntuale è arrivata la risposta del dottor Luca Macaluso, titolare dello studio dentistico dove lavora la Ferragni: «Ragazzi, ma che c***o state dicendo, Francesca Ferragni è una delle dottoresse più brave e professionali che io abbia nel mio staff. E non la manderei via nemmeno sotto tortura. Ritengo questa una situazione che esula da ogni tipo di coinvolgimento. Vi accorgerete che è piena di pazienti che la amano da qui fino all’estate… Aggiungo e sottolineo che non ho mai avuto nessun problema con la Dottoressa Ferragni, anzi, ho un rapporto di lavoro e di amicizia molto bello».

Il botta e risposta

I toni, poi, si sono fatti meno cordiali, e Parpiglia ha ventilato la possibilità di svelare i dettagli di una telefonata che avrebbe avuto con il medico. Anche in questo caso Macaluso ha risposto, scrivendo che Francesca Ferragni non è stata sospesa ma è semplicemente in ferie, preventivamente comunicate.

Cosa ha detto Francesca Ferragni

Francesca Ferragni, poche parole su una Storia di Instagram: «A dispetto di quanto detto in altre sedi, la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente». Francesca Ferragni è in luna di miele alle Maldive con il marito Riccardo Nicoletti e il figlio Edoardo. Sotto le foto condivise via social non mancano i commenti degli hater, che la accusano di essere partita mentre la sorella è indagata per truffa aggravata.