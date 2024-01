Ferragni, la sorella di Chiara licenziata dopo il caso pandoro? Francesca risponde alle indiscrezioni

Francesca Ferragni è stata licenziata dopo l'affaire pandoro che ha travolto la sorella? È questa la domanda che in molti si stanno facendo dopo le voci messe in rete da Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5. «Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista», aveva speakerato Parpiglia alludendo a ripercussioni lavorative che la sorella della "Ferry" avrebbe avuto dopo lo scandalo della pubblicità ingannevole per il caso Balocco.

Ferragni, centinaia di consumatori contro l'influencer: «Traditi e truffati, pensavamo di fare beneficenza». Partite le richieste di risarcimento per il pandoro

Francesca Ferragni licenziata? I rumors e la replica

«Lavorava in uno studio e succede che il titolare – c'erano degli screzi precedenti… Ma il caos legato al pandoro gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia – è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. È alle Maldive… Non sta malissimo.

Spposizioni alle quali replica direttamente Francesca Ferragni: «A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente» Ha spento così le voci su un possibile licenziamento su Instagram Francesca.