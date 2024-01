Chiara Ferragni non partecipa alla Fashion Week e "scappa" da Milano: weekend con la famiglia (ma Fedez c'è?)

Chiara Ferragni, l'influencer regina della moda, diserta la Fashion Week, l'evento più in dell'anno. Al secondo giorno della Settimana della Moda non è ancora stata vista nel front row di nessuna sfilata e ha da poco pubblicato una foto nelle sue storie Instagram dove scrive: «Ventiquattr'ore fuori con la famiglia». La Ferragni prosegue con un sostanziale silenzio dopo l’ultimo complicatissimo periodo, iniziato con il caso dei pandoro Balocco e la multa per la beneficenza e peggiorato con l’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata da parte della procura di Milano.