Fedez «è tornato in ospedale, è depresso». Chiara Ferragni riappare sui social del marito. Il periodo nero dei Ferragnez: dalle inchieste alla presunta crisi coniugale

Fedez e Chira Ferragni in crisi? Da giorni non si mormora altro. Dopo le inchieste aperte sull'imprenditrice digitale per l'affaire Balocco (e similari) per la Royal Family milanese non c'è tregua. Lei che perde milioni di follower, lui che la difende. Chiara che sparisce e riappare sui social (bloccando i commenti) e Federico che diventa un perfetto dogsitter (di Paloma). Ma di loro insieme non si hanno più tracce. Così via alle chiacchiere sulla presunta lite. E si dice anche che il rapper sia tornato in ospedale.

Ferragnez in crisi?

Non c'è tregua per Chiara e Federico, le chiacchiere sulla presunta crisi coniugale volano veloci. Tutto parte sui social, come è ovvio sia per due persone che sui social ci hanno costruito un impero. E le riprende anche il settimanale Chi con un articolo in cui la vita della Ferry è stata messa sotto la lente d'ingrandimento a partire proprio dal rapporto con il marito.

La smentita social

Una notizia ripresa da molte testate, tra cui Fanpage.it col un pezzo dal titolo “Chiara Ferragni e Fedez in crisi: il patrimonio, la fuga dei brand e la fiducia minata dei followers”, la testata ha condiviso l'articolo anche su Instagram.

Cosa è successo

Le voci di crisi cominciano a circolare dopo Capodanno. È infatti da quel video postato da Fedez che lui e la moglie non appaiono più insieme. Da quel momento in molti hanno cominciato a ipotizzare che tra i due ci fosse stato il crac? Il motivo?

Secondo molti, Chiara si sarebbe arrabbiata per la troppa presenza di federico sui social mentre lei aveva optato per la strada del silenzio social dopo il Pandoro gate. Ma così, pare non sia, parola (social) di Federico. E per mettere a tacere anche gli ultimi malpensanti oggi sulle Story Instagram di Federico riappare anche la moglie.

Fedez in ospedale?

I guai per i Ferragnez non finiscono, e secondo il direttore di Novella 2000 Fedez è finito di nuovo in ospedale. A mettere in circolo le voci sulle condizioni di salute di Federico è stato Roberto Alessi, che ai Ferragnez ha dedicato la copertina dell'ultimo numero della rivista. Secondo fonti vicine alla coppia il rapper, si legge, sarebbe tornato in ospedale al San Raffaele, ma non è chiaro se per accertamenti di routine o per nuovi problemi di salute. «Mi dicono che è stato visto in questi giorni al San Raffaele, spero sia l'ennesima fake news», scrive Alessi, aggiungendo: «Chi gli vuole bene mi dice che è molto, molto depresso. D’altra parte, solo a dicembre diceva: “Devo curare la mia salute mentale”». I guai giudiziari in cui è ora finita la moglie potrebbero quindi aver acuito i problemi di salute mentale contro cui Fedez lotta da tempo. Il rapper infatti è in cura per la depressione a causa dei problemi di salute avuti nel 2022, quando scoprì di avere un tumore al pancreas. Poi Il ricovero d'urgenza, avvenuto a settembre e causato da un'emorragia interna da ulcera, ha risvegliato vecchie paure e la depressione è tornata a bussare - come svelato da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa - e alimentata forse dagli ultimi guai dell'imprenditrice digitale. Ma sono solo supposizioni. Perché a dirla tutta già da ieri sera il rapper ha postato foto in famiglia, quindi è probabile, molto, si trattasse solo di controlli di routine.