Coppia vende casa e spende 1,5 milioni per trasferirsi sulla nave da crociera: «Non abbiamo figli, viaggeremo fino alla fine»

In viaggio fino all'ultimo giorno di vita. È il progetto che hanno Norman e Helen D'Silva, una coppia che ha deciso di vendere casa per comprare un posto sulla nave crociera di lusso della società marittima Storylines, riporta il Daily Mail. Dovranno aspettare ancora un paio d'anni, poi nel 2026 potranno finalmente salpare sulla nave dei sogni, la MV Narrative, che viaggerà per tutto il mondo con soste continue nei porti più belli.

Norman e Helen venderanno la casa New Smyrna Beach per permettersi il trasferimento sulla nave da crociera, che costerà 1,7 milioni di dollari (circa un milione e mezzo di euro). «Viaggiamo avventurosamente da oltre 35 o 40 anni. È ciò che ci piace», hanno dichiarato.

Una scelta facilitata dal fatto che a terra non lasceranno affetti: «Non abbiamo animali, né pesci, né piante, né bambini», dicono. «Sulla nave avremo una camera da letto, due bagni e un ampio balcone che si estende attraverso il soggiorno». Inoltre tutti i servizi e il cibo saranno compresi nel prezzo.

Norman D'Silva ha detto che la decisione di vivere a bordo della nave era stata presa da molto tempo, essendo stato ispirato da un incontro di 20 anni fa. «Abbiamo incontrato una persona che viveva sulla nave. Era una signora di 80 anni e ci ha condiviso tutti questi dettagli sulla sua vita a bordo della nave, su come tutti si prendono cura di lei e ci ha davvero venduto il sogno».