Costantino Vitagliano ancora ricoverato per una malattia rara, come sta l'ex tronista? La compagna: «Tutto è cominciato con un mal di schiena»

Costantino Vitagliano sta male. E dal suo letto d'ospedale manda il suo grido d'aiuto: «Sto soffrendo. Da giorni, sono ricoverato in ospedale e i medici mi hanno diagnosticato una malattia rara, talmente rara che non riescono a individuare la terapia migliore per curarmi».

Costantino Vitagliano ancora ricoverato, come sta?

L'ex tronista di Uomini e donne si trova al San Gerardo di Monza con le flebo attaccate. «Soffro, ma combatto, come ho sempre fatto nella vita», ripete Costantino, che in uno dei momenti di minor dolore ha provato a tranquillizzare i suoi fans attraverso i social.

Poi nuovamente il silenzio.

Il settimanale Di Più Tv ha provato a chiamarlo ma dall'altra parte della cornetta ha risposto Beatrice Bozzuto, la sua compagna, che gli sta vicino in ospedale giorno e notte: «Mi spiace, “Costa” sta riposando, riposa da ore, e anche quando si sveglierà, non so se avrà la forza di parlare».

I sintomi

«Tutto è iniziato - continua Beatrice - quando Costantino ha avvertito un dolore alla schiena. Un dolore strano, persistente, che non aveva mai avuto, e che non passava. Si è preoccupato, ha deciso di farsi visitare, e i medici hanno subito ritenuto opportuno ricoverarlo. Poi, dopo diverse analisi, gli hanno diagnosticato una malattia poco comune e molto difficile da curare. Ma siamo fiduciosi, lui è forte, e ne uscirà».

Intanto a soffrire per lui c'è anche la sua bambina, Ayla, dalla modella Elisa Mariani: «La mia piccola è la cosa più importante della mia vita», ripete sempre. Ed è per lei, per Beatrice, per chi gli vuole bene che Costantino sta combattendo...