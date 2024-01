Cyrus Leung, il nuovo genio ha soli 12 anni: il ragazzino ha ottenuto il punteggio QI pari a quello di Albert Einstein e Stephen Hawking

Cyrus Leung, un ragazzino di 12 anni ha ottenuto in un test d'intelligenza il punteggio impressionante di 160 su 162. Il risultato ottenuto nel test gli ha permesso di entrare di diritto nella società esclusiva della “Mensa”, dove sono racchiuse le più grandi menti degli ultimi anni come Albert Einstein e Stephen Hawking.

Il padre di Cyrus, Frank, 42 anni, ha sempre pensato che suo figlio fosse una sorta di piccolo genio tanto è che conosceva le tabelline già all'età di 3 anni. Per questo motivo ha deciso di far fare questo test a suo figlio perchè pensava che lo avrebbe aiutato a trovare nuovi amici con interessi comuni. Dopo aver visto il risultato ottenuto dal figlio il padre ha detto: «Siamo davvero orgogliosi di ciò che ha realizzato, ma questo è solo l’inizio del suo viaggio.

