Rubava vestiti nelle boutique di lusso: deputata cleptomane si dimette. «Non so cosa mi succede»

La prima donna rifugiata eletta al Parlamento neozelandese si è dimessa oggi per presunto taccheggio. Golriz Ghahraman, deputata del Partito Verde di centrosinistra risulta indagata dalla polizia dopo tre accuse di furto in alcune boutique di abbigliamento di lusso, azioni che secondo la parlamentare sarebbero legate a stress e a traumi personali.

La deputata cleptomane

Lo stress legato al lavoro l'avrebbe, a suo dire, portata ad «agire in modi completamente insoliti. Non sto cercando di scusare le mie azioni, ma voglio spiegarle», ha detto in una nota. «Non è un comportamento che posso spiegare», ha affermato Ghahraman, ammettendo di non essere all'altezza degli standard che ci si aspetta di avere dai politici e di aver bisogno di tempo per affrontare la sua salute mentale.

Action photos from Golriz Ghahraman's crime spree. pic.twitter.com/cO9dTroHtc — The Real Joker (@EvilArthurFleck) January 15, 2024

Chi è Golriz Ghahraman

Ghahraman, 42 anni, nata in Iran, si è trasferita in Nuova Zelanda da bambina con la sua famiglia quando le è stato concesso l'asilo politico come rifugiata.