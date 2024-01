Avellino, scoperti sull'A16 a smontare auto rubata, ladri in fuga

Scovata dalla Polstrada un’auto rubata in una scarpata sottostante l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, nei pressi del Km 8 dell’autostrada A/16, hanno scoperto, parzialmente coperta dalla vegetazione, un’auto di colore bianco e quattro individui col volto parzialmente travisato dall’utilizzo di cappellini e cappucci-felpa, intenti a smontarne alcune parti.

I quattro, vistisi braccati, si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno poi accertato che la macchina era provento di furto.

Sul seggiolino lato passeggero, è stato rinvenuto, inserito nell’alloggio accendisigari, un “Jammer” disturbatore frequenze a 12 antenne, in funzione. Si tratta di uno strumento che inibisce le frequenze, impedendo il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza delle auto, utilizzato probabilmente per poter asportare il veicolo ed impedire la sua localizzazione.

Tale strumentazione è stata sottoposta a sequestro insieme ad una chiave millerighe molto probabilmente utilizzata per lo smontaggio dei pezzi. Indagini in corso per cercare di identificare gli autori.