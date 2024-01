Aggredita di ritorno dalla scuola da un uomo che indossava i guanti e aveva il volto travisato. Vittima una ragazza di 17 anni di Forino che era appena scesa dal bus della linea Salerno-Forino delle 14. Il fatto si è verificato nella giornata di venerdì, in una strada a ridosso della villa comunale del paese. La ragazza, una volta abbandonato il pullman per avviarsi verso casa, è stata afferrata alle spalle da un uomo che le avrebbe tappato la bocca con una mano. Nonostante la presa forte, la giovane è riuscita a divincolarsi e a scappare via.

Nell'azione, la 17enne è rimasta ferita all'addome e su un fianco: graffi profondi ed ematomi, ma fortunatamente nulla di grave. Notevole, invece, lo spavento. La studentessa, in base a quanto ha riferito ai genitori, è stata bloccata con forza da dietro. Uno choc per la giovane che insieme ai familiari ha denunciato il tutto alla locale stazione dei carabinieri.

Ai militari dell'Arma, è stata descritta nel dettaglio l'aggressione subita dalla giovane. Ad agire, dunque, sarebbe stato un uomo con il volto travisato. Difficile, quindi, riconoscerlo. Indossava anche un paio di guanti, che pertanto hanno coperto eventuali segni sulle mani.

Complicato appare anche stabilire l'età dell'aggressore. I carabinieri hanno avviato subito le indagini per cercare di fare chiarezza sul grave episodio denunciato dai genitori della 17enne. Il fatto di venerdì scorso è stato segnalato anche sui social media. È scattato il tamtam sui vari canali per allertare le persone a tenere alta l'attenzione nella comunità di Forino e in quelle limitrofe. Da verificare se la vittima dell'aggressione sia stata scelta a caso da qualcuno che ha problemi o sia stata seguita da chi aveva cattive intenzioni e che l'avrebbe puntata già in precedenza.

La 17enne è stata coraggiosa e ha avuto la forza di reagire al bruto, evitando così conseguenze ben peggiori. Una normale giornata, con la mattinata trascorsa a scuola, si è trasformata in un incubo per la giovane studentessa. I suoi genitori non hanno perso tempo. Una volta tranquillizzata la figlia, si sono subito rivolti ai carabinieri, presentando una regolare denuncia.

Un racconto dettagliato per spiegare la sequenza a dei terribili momenti vissuti dalla 17enne. Importante anche la segnalazione sui canali social per mettere in guardia ragazze e ragazzi, e non solo. Si stanno cercando impianti di videosorveglianza nella zona dove si sarebbe consumato il fatto.

Eventuali immagini potrebbero fornire un contributo utile alle investigazioni. I frame potrebbero aver immortalato l'aggressore o possibili veicoli utilizzati dallo stesso per allontanarsi all'area della villa comunale. Una persona del posto? Qualcuno venuto da fuori? Un altro passeggero del bus che è sceso quando la ragazzina si è fermata? Sono gli interrogativi che stanno circolando in queste ore tra la gente relativamente al responsabile dell'aggressione.

Nella comunità di Forino si spera che presto si faccia piena luce sulla vicenda.

Un episodio che ha destato molto scalpore e determina notevole preoccupazione. Anche perché si è verificato di giorno e in una zona centrale del paese, a ridosso della villa comunale. Non manca la rabbia per il fatto che sia stata presa di mira una giovanissima di ritorno dalla scuola.

Diversi i messaggi di solidarietà che hanno raggiunto la ragazzina e i suoi familiari in queste ore. Vicinanza espressa anche attraverso i social network. Le persone sollecitano maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto lungo le strade di collegamento con gli altri paesi della provincia. E questo non solo per fare fronte alle incursioni dei ladri.