È stata ritrovata a Sant’Egidio del Monte Albino l’auto rubata circa una settimana fa ad Angri, utilizzata per il trasporto dei ragazzi disabili. La Fiat Uno era stata sottratta ad un’operatrice sociale, titolare di una cooperativa, che l’aveva lasciata in sosta per prendere parte ad un convegno sul bullismo presso all’istituto scolastico Fondazione Doria di Angri. Al termine dell’evento, poi, l’amara sorpresa.

APPROFONDIMENTI Montecorice, escursionisti vittime di furto durante la Domenica delle Palme Salerno, rubate undici caditoie: restano pericolose buche in strada Sfondano saracinesca del market con l'auto rubata: banditi in fuga a Pagani

L’episodio era stato denunciato ai carabinieri, alcuni esponenti dell’Arma erano a loro volta presenti al convegno. I militari avevano poi raccolto e verificato la segnalazione di un cittadino, sulla presenza dell’auto a Sant’Egidio, con danni visibili da più parti. A quel punto il veicolo è stato ritrovato e consegnato nuovamente alla proprietaria, titolare di due centri polifunzionali, che ha constatato la presenza di danni all’auto, così come del furto di alcuni regali destinati ai bambini disabili, presenti all’interno. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera, insieme a quelli della tenenza di Pagani.

L’episodio lascia l’amaro in bocca, anche in considerazione dei tanti furti di automobili, segnalati negli ultimi mesi, nell’Agro nocerino sarnese. In particolare nel comune di Angri, così come in quelli limitrofi, dove più volte i cittadini hanno segnalato il furto della propria autovettura. I veicoli, lasciati in sosta, nei pressi delle proprie abitazioni o più distanti, erano stati poi rubati all’insaputa dei proprietari. Era toccato persino ad un assessore del Comune di Angri denunciare, per ben due volte, il furto della propria auto, nel giro di appena un paio di settimane. Nella vicina Pagani, invece, i carabinieri erano riusciti a fermare due ladri d’auto, mentre tentavano di forzare un veicolo, dopo aver asportato uno stereo da una precedente autovettura.

L’attenzione resta alta, in considerazione degli episodi denunciati alle forze dell’ordine, così come delle segnalazioni diffuse in rete.