La donna dei sogni? Si chiama Emily Pellegrini, è bellissima ed è un'influencer. La sua bellezza è così particolare che in privato le scrivono anche personaggi famosi che vogliono incontrarla, come calciatori, miliardari, lottatori di MMA e tennisti.

Emily sembra troppo bella per essere vera. E infatti non lo è. L'influencer è stata generata completamente con l’intelligenza artificiale e la sua creatrice ha svelato che personaggi molto famosi la contattano in privato per invitarla a uscire convinti che sia reale.

«Ho chiesto a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell'uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo», ha raccontato la sua creatrice. Da sottolineare che Emily è un creazione di tale successo da generare circa 10mila dollari a settimana.



Emily Pellegrini è stata generata completamente con l’intelligenza artificiale e la sua creatrice ha svelato che personaggi molto famosi contattano la modella-influencer in privato per invitarla a uscire convinti che sia reale.

Il Daily Mail ha pubblicata la chat col calciatore tedesco di cui ovviamente non si conosce il nome, ma la rivelazione lascia immaginare altri utenti social dalla fama consolidata. «Com’è possibile che una donna così bella non abbia un ragazzo?», domanda un famoso calciatore tedesco. «Non so hi hi hi», risponde lei, aggiungendo un emoticon e un cuoricino. Lui insiste, e le chiede se può trovarla su WhatsApp ma lei gli ha spiegato che usa “solo Instagram e Fanvue”. Una piattaforma, quest’ultima, simile ad OnlyFans dove si pubblicano contenuti erotici di donne dichiaratamente virtuali in cambio di denaro.

Nella lista di chi l'ha contattata ci sono numerosi vip, uomini ricchi e sportivi e anche un amico di Cristiano Ronaldo.

Emily con le sue foto e i suoi video in soli quattro mesi ha raggiunto oltre 130mila follower ed è stata scelta da diversi prestigiosi brand per fare da testimonial ai propri prodotti. «Ho chiesto a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell'uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo» ha raccontato la sua creatice.

«L'obiettivo era renderla simpatica e attraente.

Volevo mantenerla il più reale possibile» ha proseguito la donna che ha svelato di essere addirittura andata oltre le sue più rosee prospettive dato che la sua Emily ha rapidamente attirato l'attenzione di uomini ricchi, potenti e di successo.