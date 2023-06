Federico Fashion Style dai carabinieri: «Non sento mia figlia da ore». Nuove accuse contro l'ex Letizia Porcu

Continua la battaglia legale fra Federico Fashion Style e l'ex compagna Letizia Porcu. Ancora una volta, l'oggetto del contendere sarebbe la figlia Sophie Maelle: il parrucchiere dei vip ha infatti lasciato intendere che la donna gli stia impedendo di avere contatti con la bambina. E così nella giornata di giovedì Federico Lauri (questo il vero nome dell'hair stylist, ndr) si è recato dai carabinieri di Anzio, senza specificare il motivo, ma mostrando sui social un plico di documenti accompagnati da un commento piuttosto emblematico: «Tempo al tempo». Alcune ore prima, invece, aveva scritto: «Non ce la faccio più!».

Federico Fashion Style dai carabinieri, nuovo scontro con l'ex (Letizia Porcu) e ladri a casa della madre. La denuncia: «Qualcosa mi puzza»

Federico Fashion Style e la figlia che non riesce a vedere

Cosa sia successo è intuibile da un'altra storia Instagram pubblicata da Federico Fashion Style, in cui mostra un disegno della figlia Sophie e una didascalia che recita: «Tu sei la mia unica forza! Casualmente, dal mio portafoglio, prendendo il documento, ho trovato te.

Sei in ogni parte di me, mia piccola Sophie, anche se oggi non ti ho sentito per varie ore. Un dolore immenso che spero nessuno di voi possa mai provare. Alla cattiveria non c'è rimedio».

La battaglia con l'ex Letizia Porcu

Lauri ha poi pubblicato una foto con la mamma Angela scrivendo: «Solo un abbraccio della mamma ti fa superare tanto dolore. Chi ha una mamma vera, ha un tesoro». Per molti questa potrebbe essere una frecciatina a Letizia Porcu, madre di sua figlia.

