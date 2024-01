Francesca Giubelli, la prima influencer italiana creata con l'AI: tifa Roma, mangia pizza e dice 'no' alla maternità surrogata

Mora, occhi vispi e décolleté da capogiro. Il nome di Francesca Giubelli si sentirà molto spesso da ora in poi, perché è la prima influencer digitale italiana creata con l'intelligenza artificiale, nata per rappresentare il made in Italy e «per essere vicina alla gente comune».

Francesca tifa Roma, è amante della natura e mangia spaghetti aglio, olio e peperoncino a Garbatella. Si proclama paladina dei diritti delle donne ed è contro ogni forma di descriminazione. Sul suo profilo Instagram si contano già più di 8mila follower.

«Francesca Giubelli non vuole essere solo una bella ragazza che mostra il suo fisico e i suoi outfit, ma vuole dire la sua quando lo ritiene necessario, anche su temi di attualità o di politica».

Queste le parole pronunciate da Valeria Fossatelli, la giornalista che assieme al suo collega Emiliano Belmonte, dà voce a Francesca Giubelli, l'influencer artificiale nata sui social per mano di Francesco Giuliani, a Roma, il 5 gennaio 2020.

Occhi verdi, capelli castani, labbra carnose e fisico mediterraneo Francesca dice la sua sui temi di attualità più scottanti. Di recente si è espressa sul delicato tema della maternità surrogata dichiarandosi contraria: «Sono una ragazza semplice. Amo la vita. Sogno di diventare mamma un giorno e non potrei mai pensare di condividere questo dono incredibile con qualcun altro».

Dopo il caso mediatico Pandoro-Gate che ha travolto Chiara Ferragni, Francesca Giubelli rappresenta l'influencer della porta accanto: dotata di coscienza critica, valori tradizionali e amore per il suo Paese. «Le faremo girare l'Italia. La porteremo agli Uffizi e in altri luoghi della cultura. Lei è la nostra Italy's Digital Muse», ha riferito Fossatelli.

La nascita dell'influencer rappresenta solo il primo step di quella campagna che si vuole promuovere, tutta rivolta all'Italia, alla sua cucina, ai suoi vicoli e monumenti. Francesca Giubelli sarà stata pure la prima creator digitale creata con intelligenza artificiale, ma non sarà di certo l'ultima.