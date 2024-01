La "Regina di Versailles" mette la cabina di un jet privato nella villa: «Non avete mai voglia di caviale e champagne a bordo?»

Quando si inizia la giornata con la sveglia presto, ore di lavoro che a volte sembrano troppo lunghe e tutte quelle preoccupazioni quotidiane quasi banali e certamente comuni, si è così infinitamente distanti dalla vita di lusso di Vip, reali e celebrità da avere l'impressione che abitino su un diverso piano d'esistenza, un'altra realtà.

In effetti, quando la modella e attrice Jackie Siegel - conosciuta come la Regina di Versailles a causa della partecipazione a un documentario del 2012 con quello stesso nome - ha mostrato di aver inserito una parte della cabina di un jet privato nel suo salone per poter mangiare caviale e sorseggiare champagne, sono stati molti gli utenti che hanno constatato quell'infinita distanza tra i due universi paralleli.

Jackie ha pubblicato una clip sul suo canale TikTok per mostrare al pubblico il suo incredibile salone: il passo prima si vede uno sfondo normale - se non consideriamo il lusso generico dell'intera villa - e il passo dopo siamo all'interno di un jet privato, pronti a gustare caviale e champagne.

I lunghi capelli biondi si muovo intorno al suo viso e la modella di 57 anni spiega, prima ancora di mostrare: Vi è mai capitato di avere uno di quei giorni in cui avete proprio voglia di caviale, e quindi pensate: Oh mio Dio, dovrei essere su un jet privato a mangiare caviale in questo momento, ma non ho voglia di uscire di casa?».

Per chi non avrebbe mai pensato, in tutta la vita, di sentire una domanda simile, sarà ancora più sorprendente la risposta: «Ho la soluzione, l'esperienza di un jet privato proprio qui nel salone, così posso gustarmi il mio caviale in prima classe senza rinunciare al comfort della mia casa».

Poi, seduta sul sedile del jet, mostra tutto l'occorrente già predisposto sul piccolo tavolino: «C'è un piccolo pancake, un po' di crème fraiche che potete tranquillamente trovare al reparto latticini nei vostri supermercati gourmet.

E, naturalmente, un po' di caviale. Poi, una cipollina e, il tutto annaffiato dallo champagne, ovviamente».

Gli utenti hanno commentato facendole notare quanto sia distante dal mondo reale e dalle sue preoccupazioni: «No, no non ho presente. Hai mai avuto uno di quei giorni in cui senti il desiderio di supportare una piccola impresa così che possa pagare l'affitto?», «Jackie, mi sono dovuta trasferire da mia mamma perché non riesco a pagare la macchina e l'assicurazione».

In seguito alle critiche, Jackie ha spiegato di aver installato la cabina del jet in casa a causa di una festa tenuta nella sua casa in onore della figlia Victoria, morta per overdose nel 2015. Inoltre, afferma: «Ho pensato potesse essere un video divertente, ma la gente lo ha preso nella maniera sbagliata. Anche se mi piacerebbe viaggiare tutti i giorni in un jet privato e mangiare caviale, David non è d'accordo!».

Poi, aggiunge: «Mi dà fastidio che alcune persone abbiano pensato mi stessi prendendo gioco di loro quando non è assolutamente così. Sono cresciuta a Binghamton e la mia famiglia non aveva molto, ho lavorato tutta la vita. Non avrei mai immaginato di avere la vita che ho ora e ne sono estremamente grata, non la do mai per scontata. Mi si spezza il cuore per tutti coloro che hanno difficoltà e io e David proviamo ad aiutare il più possibile».

Mentre il lutto della famiglia per la morte di Victoria continua a stringere il cuore di Jackie e della sua famiglia, lei e il marito hanno deciso di dedicare le loro vite alla sensibilizzazione nei confronti della dipendenza dagli oppioidi. Inoltre, affermano di star pianificando un grande evento di raccolta fondi con ospiti da tutto il mondo nella loro villa in Florida, in onore della figlia, non appena la costruzione sarà terminata.

Si tratta di una magione ispirata alla celebre residenza di Versailles, del valore di oltre 100 milioni di dollari. Il progetto è iniziato nel 2004 e sarebbe dovuto essere completato nel 2016, ma alcuni problemi riguardanti il business di David hanno causato dei ritardi. L'abitazione, non ancora terminata, è in un'area di 10 acri con un lago, 11 cucine, 30 bagni, 30 garage, due piste da bowling, una pista per i roller blade, tre piscine coperte, due esterne, una sala da ballo, un cinema a due piani modellato sulla Opera House di Parigi, un centro fitness con spa, uno studio per lo yoga, una cella che può contenere fino a 20mila bottiglie di vino, un acquario con pesci esotici, due campi da tennis, uno da baseball.

Il marito di Jackie, David A. Siegel, ha 88 anni ed è il miliardario fondatore della compagnia Westgate Resorts. Il suo impero, come riporta il DailyMail, include 28 resort in tutta la nazione, oltre allo stadio di Orlando, il Cocoa Beach Pier e un Casino a Las Vegas.