«La mia ex fidanzata ha falsificato il mio test di paternità. Ho cresciuto la figlia di uno sconosciuto per 11 anni»

«E se questa bambina non fosse mia?». Un uomo, ha scoperto solo ora che la bambina di cui si è preso cura per undici anni non è sua figlia. L'uomo ha spiegato su Reddit che la sua ex fidanzata lo ha ingannato falsificando i risultati del test di paternità, utilizzando il Dna del vero padre. L'uomo, che credeva essere il vero padre della bambina, ha fornito amore, cura e sostegno economico alla sua (ormai ex) compagna.

«Quando avevo 18 anni la mia (ormai ex) fidanzata è rimasta incinta - ha spiegato l'uomo -.

Lei mi ha confessato di avermi tradito in quel periodo ed io l'ho accettato. Ho fatto un test di paternità ma solo adesso ho scoperto la verità. Il motivo? Il test era falso. Ho cresciuto la bambina, figlia di uno sconosciuto, per 11 anni».

L'uomo ha aggiunto: «Ho deciso di fare nuovamente il test di paternità quando la bambina somigliava sempre di più all'uomo con il quale mi aveva tradito la mia ex compagna. In quel momento ho scoperto la verità: non era mia figlia. Tutto questo ovviamente mi ha tolto 30 anni di vita. La mia ex ha pensato bene di utilizzare un test falso per convincermi che fossi io il padre di sua figlia. Ho le prove di entrambi i test, ma i pubblici ministeri del mio Stato non accetteranno il mio caso».

«Ho parlato con un avvocato e so con certezza al 100% che lei ha commesso un crimine contro di me - ha concluso -. Davvero non posso fare niente? Perché nessuno accetta questo caso? Lei è colpevole al 100% ed io ho tutte le prove necessarie per dimostrare questo».