«Sono andato a vivere con un amico, ma quando ho scoperto le sue abitudini col bagno la situazione è precipitata»

Prendere la decisione di vivere con qualcuno è sempre in parte un salto nel buio. In effetti, per quanto si possa preparasi in anticipo facendo domande sulle rispettive abitudini o si scelga un amico come coinquilino, la convivenza rivela sempre nuovi lati sconosciuti. Decidere se e come gestire queste rivelazioni è interamente nelle mani delle persone coinvolte, ma affinché si riesca a continuare a condividere gli spazi è necessario essere pronti a comprendere le esigenze altrui, oltre a far valere le proprie ragioni.

Nel caso presente, un ragazzo racconta l'esperienza esasperante di vivere con un suo buon amico, specialmente a causa delle sue strane abitudini per l'utilizzo del bagno, chiedendo consiglio su Reddit per capire come gestire la situazione al meglio.

John aveva già avuto esperienze alquanto complicate con altri coinquilini, in particolare a causa del fatto che fossero sporchi e si rifiutassero di tenere puliti gli spazi comuni.

Per questo motivo si era deciso ad affidarsi a uno dei suoi più vecchi amici, Dan, e chiedergli se volesse venire ad abitare con lui.

Tuttavia, sembra proprio che John non sia affatto fortunato quando si tratta di convivenza perché un nuovo problema - decisamente originale - ha distrutto l'equilibrio tra i due coinquilini: «Viviamo insieme da un anno, all'università, e abbiamo il bagno in comune. Il mio amico è la persona più pigra che io conosca e ci sono giorni e giorni in cui nemmeno si alza dal letto. Però, ha bisogno di almeno 45 minuti in bagno ogni mattina, il che vuol dire che se abbiamo lezione alle 8, io devo aver finito per le sette e un quarto».

John non crede che queste pretese siano giuste e afferma: «Mi pare irragionevole, anche io avrei bisogno di qualche ora di sonno in più dato che non passo più di 10 minuti in bagno, ma dato che siamo amici da tanto tempo mi sono adattato», poi precisa, «Va bene metterci d'accordo, il problema è che è pigro: non uso il bagno perché deve andare lui, ma continua a restare sdraiato sul letto».

Come se non bastasse, «se provo ad andare al bagno quando è prenotato si mette a bussare ripetutamente alla porta e dice: amico, ho lezione anche io, ma nel 90% dei casi non si presenta nemmeno». John ha deciso di confrontarsi con lui per cercare di risolvere il problema, ma ha finito per arrabbiarsi ancor di più dopo che Dan ha affermato che il problema non era se lui usasse o meno il bagno dopo averlo prenotato, ma che se è stato prenotato John non deve usarlo, anche se è libero.

John non sa come risolvere la situazione e ha deciso che se il bagni è prenotato aspetterà dieci minuti, dopo di che lo utilizzerà comunque e ignorerà Dan in caso iniziasse a bussare: «Non mi dà fastidio il fatto che lui lo prenoti, se poi effettivamente lo usa. Mi dà fastidio che lui rimanga sdraiato lì e io devo aspettare anche se il bagno è vuoto».

Gli utenti sono assolutamente increduli rispetto all'atteggiamento di Dan: «Che contratto infernale pensa di aver firmato? Devi assolutamente andartene, e nel frattempo gli direi di mantenere questa programmazione un giorno si e un giorno no, come compromesso». Qualcuno, tuttavia, crede che parte della responsabilità sia di John: «Sei uno str***o per avergli permesso di comportarsi in questo modo inaccettabile».