«Mi hanno accreditato uno stipendio 10 volte più alto del dovuto. Volevo fare un viaggio, poi ho letto l'oroscopo e ho cambiato idea»

Se al momento di consultare la busta paga ci si accorge di aver ricevuto un importo inferiore al solito stipendio, ci sono ben pochi dubbi su cosa fare: chiedere spiegazioni al datore di lavoro o all'ufficio del personale per chiarire i motivi. Ma se, al contrario, sul conto venisse accreditata una somma dieci volte superiore a quella abituale? Cosa fare? Un dilemma decisamente poco comune, davanti al quale si aprono diverse strade. Quale scegliere di percorrere è una decisione che ha molto a che fare con l'onestà e il senso del dovere del singolo lavoratore.

È davanti a questo bivio che si è ritrovata Marta, una giovane donna spagnola che sul profilo TikTok @martaregistrada racconta della sua vita in Australia, dove è emigrata per lavoro. Recentemente, uno dei suoi video ha attirato l'attenzione degli utenti a causa di un episodio piuttosto insolito relativo al suo stipendio.

Come spiegato in video precedenti, Marta riceve il suo salario settimanalmente, ma questa volta si è verificato un evento straordinario che l'ha sorpresa positivamente.

Marta rivela di aver ricevuto un pagamento di 2.200 dollari australiani (poco meno di 1.300 euro) per sole tre ore e mezza di lavoro. «È vero che era il primo gennaio, un giorno festivo, ma 2.200 dollari...», sottolinea con sorpresa. Questa cifra apparentemente spropositata ha destato la sua curiosità, ma presto ha scoperto una spiegazione logica dietro questo straordinario pagamento. Marta ha individuato l'errore esaminando attentamente la sua busta paga, e ha scoperto che invece di 3,5 ore le erano state accreditate 35 ore. Era solo una questione di una virgola. Con una paga oraria di 60 dollari, il calcolo era del tutto sensato.

Dopo essersi resa conto dell'errore, Marta ha cominciato a chiedersi cosa avrebbe potuto fare con questa somma inaspettata. Ha elencato alcune possibilità, tra cui un viaggio di andata e ritorno in Spagna con souvenir inclusi, l'acquisto di mezza auto usata o persino coprire due mesi di affitto. Tuttavia, un dettaglio ha cambiato tutto. Il destino sembra aver scelto al suo posto quando l'oroscopo del giorno che la giovane aveva consultato su Instagram le ha consigliato di fare attenzione al «karma del 9». Ha interpretato questo segno come una chiara indicazione: doveva restituire i soldi.

Nonostante abbia contattato il suo capo per segnalare l'errore e offrire la restituzione dell'importo in eccesso, Marta non ha ancora ricevuto alcuna risposta. Nel video, con un pizzico di umorismo, si chiede cosa succederà e lascia aperta la possibilità di tenere quei soldi non richiesti: «Un conto è avvisarli, un altro è insistere che se li riprendano», ha concluso.

Il video di Marta ha attirato l'attenzione di numerosi spettatori, che nei commenti hanno espresso le loro opinioni in merito. Alcuni utenti hanno condiviso esperienze simili e hanno elogiato l'onestà di Marta, suggerendo che il karma potrebbe premiarla.