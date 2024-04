«Sono mamma di tre figli e il poliamore è ciò che rende emozionante il mio matrimonio»

Alice Lovegood è molto conosciuta su Instagram dove conta più di 300.000 follower. La mamma inglese è una sex blogger, ovvero, scrive e parla di sesso con i suoi fan che si confrontano con lei anche nel suo blog, bettersxblog, oltre a essere una modella su siti per adulti. Alice si è più volte trovata a rispondere a domande del tipo: «Come fai a far funzionare la tua vita privata con un lavoro del genere?».

La giovane mamma ha spiegato che, in realtà, un trucco c'è e si tratta del poliamore. Il fatto di frequentare sessualmente altre persone oltre suo marito (lo stesso vale per lui) avrebbe davvero aiutato il matrimonio a salire di livello e a migliorare nel corso degli anni. Ecco che cos'ha raccontato Alice nella sua recente intervista rilasciata al Daily Star.

L'intervista di Alice Lovegood

Alice Lovegood è stata intervistata dal Daily Star al quale ha spiegato in cosa consiste il suo lavoro: «Nel mio blog, cerco di normalizzare tutte le tematiche che riguardano il sesso e la sessualità. La società ci ha abituati a provare vergogna quando si affrontano argomenti del genere e a non parlare apertamente del sesso. Io nel mio blog lo faccio, senza alcun tabù. Mi piacerebbe far capire ai miei lettori che non c'è nulla di male a normalizzare questo tema e io condivido con loro le mie esperienze, i miei stati d'animo e le mie emozioni. Non mi sono mai vergognata di dire che ho sempre guardato porno e che, sotto certi punti di vista, questo mi è servito. Ad esempio, io e mio marito non conoscevamo bene il concetto di poliamore, mentre ora lo pratichiamo. Io sono mamma di tre figli e non mi vergogno affatto di vivere serenamente la mia vita sessuale. Dopo che io e mio marito abbiamo scoperto il poliamore, il nostro matrimonio è molto migliorato: siamo più innamorati e connessi rispetto a 10 anni fa, quando ci siamo fidanzati. Andare con altri partner può essere molto stimolante».

Alice Lovegood e la maternità

Alice Lovegood, infine, ha parlato anche del concetto di maternità e di come questo non debba escludere la sessualità dalla vita di una donna: «Mi piace anche aiutare gli altri a sentirsi desiderabili, indipendentemente dal loro tipo di corpo.

Io, ad esempio, ho avuto tre figli, ho allattato al seno e ho perso cinque chili. Ho le smagliature e non rispecchio proprio l'ideale di fisico della società odierna. Ricevo spesso messaggi da altre mamme che mi ringraziano per il messaggio che condivido sui social. Una donna non deve abbandonare il sesso solo perché è mamma. Penso, però, che sia anche importante essere onesti e parlare delle sfide o dei problemi che la genitorialità può creare all'interno della coppia».