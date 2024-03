Scippatore seriale colpisce nelle vie di Aversa, individuato dalle telecamere: arrestato

Un 40enne di Aversa è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di aver compiuto nei mesi di gennaio e febbraio numerosi furti nel centro della città, diventando l'incubo di donne, automobilisti e negozianti.

L'uomo è stato riconosciuto, grazie ai testimoni e alle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, come l'autore di almeno tre scippi ai danni di donne, commessi a bordo del proprio scooter nelle vie del centro e in pieno giorno; altra accusa è di aver colpito diverse auto in sosta impossessandosi degli oggetti all'interno e di aver rubato uno smartphone in un negozio di biciclette.

Le indagini che hanno portato all'identificazione e al fermo del 40enne sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.