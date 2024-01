«I miei figli mangiano solo caviale e formaggio, ma costano troppo. Devo cercarmi un secondo lavoro?»

Viziare i figli, coccolarli e accontentarli di tanto in tanto non è mica un reato. Ogni genitore decide quale tipo di eucazione dare ai bambini e in che modo trasmettere valori come il sacrificio, l'impegno e il rispetto. Ma abituare i figli a mangiare ogni giorno pane, caviale e formaggio non sarà forse troppo? Una giovane mamma, che di professione fa la pediatra, ha pubblicato sui social un video in cui si lamenta di aver creato una sorta di «dipendenza da caviale» nei figli piccoli. Adesso i due bambini non mangiano altro e forse lei sarà costretta a cercarsi un secondo lavoro.

Niky è mamma di due bambini che di recente hanno manifestato una sorta di ossessione per il caviale.

Per pranzo la donna prepara sempre il solito panino con formaggio pregiato e uova di pesce, ma si è accorta che abituare i bambini a questo tipo di alimentazione è davvero troppo costoso. Anche quando i piccoli vanno a scuola, la mamma è costretta a preparare il loro pranzo preferito altrimenti potrebbero addirittura non mangiare e saltare il pasto. A scuola, diversi genitori hanno notato che i bambini della donna fanno i capricci quando non trovano il cibo pregiato come pranzo a sacco, provocando occhiatacce e commenti sottovoce da parte delle altre mamme che preparano per i figli pietanze più classiche come i panini.

La giovane pediatra ha poi pubblicato un video su Tiktok in cui ha chiesto ai suoi figli cosa volessero mangiare: «Ehi ragazzi, cosa volete per pranzo? Formaggio grigliato, burro di arachidi e marmellata o pane con crema di formaggio e caviale?». Entrambi i bambini hanno optato per le uova di pesce, ma la mamma si è lamentata dei loro gusti così selettivi e del loro palato delicato. La donna ha poi annunciato che se continuerà a viziare i figli in questo modo sarà costretta a cercarsi un secondo lavoro. Tutti d'accordo?