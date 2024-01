«Oggi è il mio ultimo giorno di vita»: il post straziante della youtuber che attende l'eutanasia

La storia di Lauren Hoeve, 28 anni originaria dei Paesi Bassi, ha fatto il giro del mondo e ha commosso il web e gli utenti social. La youtuber, infatti, soffre di varie malattie tra cui l'encefalomielite mialgica (ME) che è una patologia molto complessa che comporterebbe un affaticamento estremo di corpo e mente al quale non si troverebbe riposo nemmeno dormendo o riposando.

Per questi gravi problemi di salute, Lauren ha deciso di sottoporsi all'eutanasia e, oggi sabato 27 gennaio, è il suo ultimo giorno di vita.

Lauren Hoeve ha iniziato a raccontare la sua storia qualche anno fa e nel 2022 ha deciso di documentare tutto il suo percorso fino alla fine dei suoi giorni: la richiesta di eutanasia, il lungo percorso burocratico e le sue malattie che peggioravano. Tutte queste emozioni, pensieri e attimi di vita sono racchiusi nei suoi canali social, Twitter e YouTube in particolare. Lauren convive con varie patologie tra cui la ME, che le è stata diagnosticata nel 2019 e soffre anche di autismo, ansia e iperattività e impulsività nel comportamento.

Nei Paesi Bassi, l'eutanasia è legale dal 2002 e la content creator ha deciso di sottoporsi a questo ultimo trattamento della sua vita perché non riusciva a trovare pace con nient'altro che le venisse somministrato. In uno dei suoi ultimi tweet, Lauren ha scritto: «Se ci conosciamo da molto tempo o da poco, non importa. Grazie a tutti voi perché mi avete fatta sentire meno sola e di questo vi sarò per sempre grata».

This will be my last tweet. Thanks for the love, everyone. I’m going to rest a bit more and be with my loved ones. Enjoy a last morbid meme from me. ❤️😎👍 pic.twitter.com/NjtkQdvEvo

— Lauren ✨ (@dutchlauren) January 27, 2024