Ceo si cala sul palco della festa aziendale da una gabbia di ferro alta 5 metri, ma la catena si stacca e muore: il video della caduta

La festa aziendale di una società tecnologica dell'Illinois si è conclusa in una tragedia che ha portato alla morte dell'amministratore delegato di Vistex Asia Sanjay Shah. Il ceo aveva organizzato una sorpresa per tutti i dipendenti, in India, con l'aiuto del presidente dell'azienda Vishwanath Raju Datla.

Palco montato e riflettori puntati: mentre tutti i dipententi applaudivano e urlavano i nomi di Shah e Datla, i due si sono calati sul palco all'interno di una gabbia di ferro alta 5 metri.

La catena, però, non avebbe retto il peso dei due uomini e inclinandosi avrebbe fatto perdere l'equilibrio a entrambi, causandone la caduta in cui il ceo ha perso la vita.

🚨US Tech Boss Plunges 15ft To His Death During Company's Anniversary Party



Sanjay Shah, CEO of Vistex, fell to his death after a cable holding up the iron cage he was performing in snapped. pic.twitter.com/5WPBsxZDwZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 21, 2024

Nel video, pubblicato su X (che prima si chiamava Twitter), si vede l'esatto momento in cui la gabbia gialla, sospesa vicino alle travi, ha iniziato a traballare mentre i fuochi d'artificio esplodevano e il coro dei dipendenti iniziava a farsi sempre più vivo. D'improvviso, la gabbia si è rapidamente abbassata su un lato, facendo precipitare i due vertici della società di consulenza. Il Ceo è rimasto ucciso nell'incidente, mentre il presidente dell'azienda è ancora in condizioni critiche.

I fatti risalgono a venerdì 19 gennaio. I dirigenti si trovavano in India per festeggiare il giubileo d'argento della Vistex Asia, che si stava celebrando per due giorni al famoso Ramoji Film City, così come ha fatto sapere il Times of India.

Al momento sono in corso le indagini per capire in che modo la gabbia di ferro si sia staccata dalla parte superiore del palco provocando la morte dell'amministratore delegato della società.