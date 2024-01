Giambruno al compleanno di Giorgia Meloni a casa della sorella Arianna: le foto con i fiori e l'abito bianco

Giorgia Meloni ha festeggiato i suoi 47 anni con una festa a casa della sorella Arianna, e tra gli ospiti ci sarebbe stato anche Andrea Giambruno. Le voci di un riavvicinamento tra la premier e il giornalista Mediaset, separati ormai dallo scorso ottobre in seguito alla diffusione dei fuorionda ormai noti di Striscia la notizia, stanno diventando insistenti dopo la pubblicazione sul profilo Instagram di Diva e Donna di un'anticipazione di alcune foto che fanno parte di un servizio pubblicato sull'ultimo numero del settimanale.

Nelle foto anticipate dal profilo Instagram di Diva e Donna, si vede la premier Giorgia Meloni vestita di bianco e con un mazzo di fiori giallo mentre è in strada sotto casa della sorella Arianna. Secondo le indiscrezioni, alla festa casalinga avrebbe partecipato anche Andrea Giambruno: «Ha festeggiato a casa della sorella Arianna. A sorpresa, è arrivato un ospite speciale», scrive il settimanale. In una seconda foto, si vede anche il giornalista uscire dal portone.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, che hanno una figlia, Ginevra, si sono lasciati lo scorso ottobre.

A prendere la decisione è stata la presidente del Consiglio, che lo ha annunciato pubblicamente con un post sui social dopo la diffusione da parte di Striscia la Notizia di alcuni fuorionda imbarazzanti dell'ex compagno. Nonostante la separazione, Gimbruno è stato poi riavvistato a Palazzo Chigi, ad Atreju e alla recita di Natale della figlia. I due ex hanno trascorso insieme a Milano anche le feste natalizie, a casa degli ex suoceri della premier, che però ha soggiornato in albergo.