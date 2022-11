A cena con Harry e Meghan? Ora è possibile. Basta sborsare 1 milione di dollari per stare a tavola con i duchi del Sussex: ecco come prenotare

A cena con Harry e Meghan? Si, è possibile. Certo un'esperienza non alla portata di tutti visto che per sedere allo stesso tavolo dei duchi del Sussex servono 1 milione di dollari, ma per chi può il sogno può diventare realtà. Il milionario e fortunato, potrà aggiudicarsi ben 4 posti a tavola, quindi 250mila dollari a persona. La cenetta. Che si terrà – come ha annunciato in esclusiva il Mail on Sunday – il 6 dicembre a New York. L’occasione è il Ripple of Hope Gala organizzato da Kerry Kennedy, riconoscimento che viene dato a personalità che si sono distinte per la loro attività umanitaria, filantropica e in difesa dei diritti.

A cena con Harry e Meghan, ora è possibile

La serata di gala è organizzata, come sempre, dalla fondazione "Robert F. Kennedy Human Rights", nata in onore del senatore e fratello minore dell'ex presidente americano John e presieduta da Kerry Kennedy. In passatoanche Barack Obama, Bill e Hillary Clinton e Al Gore sono stati investiti dal riconoscimento. Per il 6 dicembre è previsto il collegamento da remoto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre seduti a tavola ci saranno tante star di Hollywood. Insomma una cena non proprio per tutte le tasche e ora è caccia al Paperone che sborserà 1 milione di dollari per cenare al tavolo di Harry e Meghan. Ma c'è anche una soluzione "low cost" per chi volesse risparmiare. Il Mail on Sunday offre un’alternativa: 500 mila dollari. Per questa opzione, accesso a un’area vip, in cui ci saranno tutti gli ospiti, e possibilità di una foto con i Sussex e altri invitati. A costo zero, restano filmati e foto, quindi la pioggia di like sui social è assicurata.

Le polemiche

Non mancano le polemiche sulla scelta di indire ai duchi di Sussex un riconoscimento tanto importante. Tra gli altri David Nasaw, autore di varie biografie dei Kennedy, definisce la decisione «assurda e scellerata. Cosa hanno fatto questi due per meritarsi un premio simile? Quanta percentuale della loro ricchezza va alla causa umanitaria?».

Tutto questo viene mentre la Royal Family trema in attesa della biografia di Harry, che promette altre bombe. Rivelazioni che seppur addolcite dopo la morte della regina Elisabetta II, saranno molto pepate. Ma in attesa del volume, posticipato a gennaio – resta il Ripple of Hope Gala per Harry e Meghan.