Harry torna a Londra l'8 maggio, William invita lui e i figli (ma Meghan dice no). E potrebbe incontrare Carlo e Kate Middleton

Il ritorno del figliol prodigo. Il principe Harry tornerà nel Regno Unito a maggio, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games e sulla sua visita c'è molta aspettativa. Dopo le notizie riguardanti la salute del padre Re Carlo e della cognata Kate Middleton, Harry e Meghan si sono riavvicinati alla Royal Family. Ma basteranno i loro messaggi di pronta guarigione per fare pace?

Cosa fara Harry a Londra

Il duca del Sussex terrà un discorso speciale durante una funzione ufficiale per l'anniversario dell'evento che si terrà nella Cattedrale di St.

Paul l'8 maggio. Secondo il Daily Mail, anche Meghan Markle è attualmente "in lista come ospite" per l'evento, il che vorrebbe dire che la moglie del principe tornerebbe a Londra (forse con i figli). Anche se il nome di Meghan è ancora «in attesa di conferma». Non ci sono ancora invece programmi ufficiali su una possibile visita di Harry ad alcuni membri della sua famiglia durante la sua visita a Londra.

L'invito di William e Kate

In ogi caso William e Kate starebbero facendo del loro meglio per porre fine al dissidio familiare con Harry e Meghan. Secondo l'esperto reale Tom Quinn, il principe e la principessa di Galles vorrebbero risolvere il rapporto teso con il duca e la duchessa di Sussex, invitandoli a portare i loro figli Archie e Lilibet in visita nel Regno Unito. Tuttavia, Meghan avrebbe puntato i piedi e rifiutato. « William e Kate - ha raccontato Quinn - hanno chiesto a Meghan e Harry di portare i bambini e di fare pace, ma senza esito: non c'è possibilità per ora che Meghan porti i bambini nel Regno Unito». I Sussex - ricorda il tabloid britannico - si sono scagliati contro i familiari nella loro docuserie su Netflix , così come nell'intervista bomba con Oprah Winfrey. Harry ha inoltre avanzato una serie di accuse nei confronti di suo fratello e sua cognata nel libro di memorie 'Sparè, dove parla di un forte litigio avuto con William, durante il quale il principe di Galles avrebbe definito Meghan, «difficile», «maleducata» e «aggressiva». Secondo Harry, nella stessa circostanza il fratello lo ha «afferrato per il colletto e mi ha sbattuto a terra». Archie e Lilibet vivono con i genitori in California e hanno trascorso un tempo molto breve con la famiglia reale. I figli di Harry e Meghan hanno potuto incontrare i reali durante il Giubileo di platino della defunta regina Elisabetta II, ma non sono riusciti a vederla un'ultima volta prima che morisse.

Harry incontrerà Carlo?

I rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia reale sono molto tesi ma la malattia di re Carlo III e Kate Middleton hanno cambiato le carte in tavola. E Harry avrebbe desiderio di incontrarli. L'ultima visita del Principe Harry nel Regno Unito risale a pochi giorni dopo l'annuncio della diagnosi di cancro al padre. In quell'occasione i tabloid inglesi sono certi che non abbia visto Kate o William, con cui i rapporti restano (nonostante tutto) ancora tesi.