Harry e Meghan in Giamaica, i Sussex sorridenti alla prima del film su Bob Marley (mentre Re Carlo si prepara all'intervento)

Mentre la famiglia reale attraversa un periodo piuttosto difficile, con Kate Middleton ancora ricoverata in ospedale e Re Carlo che sta per affrontare un intervento alla prostata, Harry e Meghan continuano la loro vita sociale, lontani dagli impegni (e dai pensieri) di Palazzo. Il duca e la duchessa di Sussex sono apparsi infatti ieri, martedì 23 gennaio, a sorpresa in Giamaica per la première del nuovo film di Bob Marley ​​al Carib Theatre di Kingston.

Sorridenti

La coppia sorridente ha posato per le foto e ha stretto la mano agli attori. Meghan, 42 anni, indossava un abito nero con gonna ampia e i capelli raccolti in uno chignon, mentre Harry, 39 anni, indossava un abito e una camicia sbottonata sul collo. Harry e Meghan hanno posato con il presidente e CEO di Paramount Pictures e Nickelodeon, Brian Robbins, e sua moglie Tracy James, forse alla ricerca di nuove sponsorizzazioni dopo le loro debacle su Spotify e Netflix. I sussex - che si sono dimessi dalle funzioni reali quattro anni fa - erano presenti alla première con il primo ministro giamaicano Andrew Holness e sua moglie Juliet.

L'uscita segna un viaggio di ritorno in Giamaica per il principe Harry, 39 anni, e Meghan, 42 anni. Prima del fidanzamento, la coppia si è diretta insieme nel paese caraibico per il matrimonio del 2017 dell'amico di Harry Tom "Skippy" Inskip con Lara Hughes-Young.



Re Carlo e la monarchia in Giamaica



Holness ha affermato che il suo Paese si sta “allontanando” dalla monarchia britannica.

Il padre di Harry, re Carlo, è attualmente capo di stato della Giamaica. È in corso il processo per recidere i legami con la monarchia britannica, seguendo le orme di un altro ex possedimento caraibico, le Barbados. Proprio come la rottura della contea dell'isola con la monarchia, anche il principe Harry ha revocato i titoli di Sua Altezza Reale all'inizio del 2020. Si è trasferito in Nord America con la moglie Meghan, che ha sposato nel 2018.

La lontananza da casa

Meghan e Harry ora risiedono a Montecito, in California, con i loro due figli, Archie e Lilibet. I Sussex hanno fatto pochissimi viaggi pubblici e personali nel Regno Unito da quando hanno lasciato i loro doveri. La coppia ha avuto molte iniziative nel settore dell'intrattenimento sin dalla loro partenza reale. Hanno firmato accordi multimilionari con Netflix e Spotify per produrre podcast e docuserie, discutendo della loro vita. Sei mesi fa si sono separati dal contratto da 20 milioni di dollari con Spotify, in seguito alla produzione della serie di podcast "Archetypes" di Meghan. Martedì sera, il principe Harry è stato visto sul tappeto rosso abbracciare Ziggy Marley, il musicista 55enne e figlio di Bob e Rita Marley, che ha prodotto One Love. Non è chiaro il motivo per cui Harry e Meghan fossero lì, anche se il film mette in mostra il talento britannico, con i londinesi Kingsley Ben-Adir nei panni di Bob Marley e Lashana Lynch nei panni di Rita Marley, e James Norton nel ruolo del produttore Chris Blackwell.

Meghan Markle and Prince Harry made a surprise outing for date night as the pair attended the premiere of 'Bob Marley: One Love' in Marley's hometown of Jamaica. pic.twitter.com/UiwsejA6WP — Entertainment Tonight (@etnow) January 24, 2024

I malanni della famiglia reale



Intanto re Carlo è tornato a Sandringham dalla Scozia venerdì per prepararsi alla sua imminente operazione. Mentre la principessa del Galles si sta riprendendo in ospedale da un intervento chirurgico addominale programmato e la duchessa di York, Sarah Ferguson, ha rivelato nel fine settimana di avere un cancro alla pelle. A Sarah, 64 anni, è stato diagnosticato un melanoma maligno – una forma aggressiva di cancro della pelle – dopo che diversi nei erano stati rimossi durante un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la sua mastectomia a giugno.