Harry e Meghan Markle, il patrimonio prima e dopo l'addio alla Royal Family: ora la coppia è ancora più ricca

Perfidi esperti inglesi della Royal Family raccontano che Meghan Markle sarebbe rimasta «sorpresa» quando ha scoperto il patrimonio del principe Harry: "solo" 35 milioni di sterline al momento del primo corteggiamento. Lei, che già era una mini-star di Hollywood grazie alla serie Suits, credeva che vivere a corte valesse «centinaia di milioni, se non miliardi». Se così fosse, l'attrice sarà rimasta soddisfatta nel vedere che da quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle vizi e privilegi, i conti in banca sono schizzati. Merito di una serie di accordi, partnership e lavori che prima erano decisamente più complessi perché sottoposti a rigidi controlli. In ordine: l'accordo con Spotify per Archewell Audio, poi un accordo con Netflix per la loro serie e poi quello per quattro libri, a partire da Spare, ora un bestseller internazionale. In più quelli per discorsi e apparizioni a vari eventi negli Stati Uniti. Ma nonostante la ricchezza che tutti questi progetti hanno portato ai Sussex, i rapporti con la famiglia di Harry non sono mai stati peggiori. La domanda, che si fa anche il Daily Mail che ha realizzato un focus sulle sue finanze, è se ne sia valsa la pena.

Il patrimonio di Harry prima di lasciare la Royal Family ha ricevuto denaro dalla tenuta di suo padre, la tenuta del Ducato di Cornovaglia. Stimata in 1 miliardo di sterline, è considerata un bene pubblico perché è stata donata all'erede al trono da ogni monarca britannico dal 1337. Ha reso al principe Harry 2,3 milioni di sterline all'anno. Harry ha anche ricevuto una stima di 2 milioni di sterline all'anno dal Sovereign Grant. Il Sovereign Grant è il denaro che i contribuenti stanziano al re per finanziare la famiglia reale ed è fissato a 86,3 milioni di sterline all'anno. La ricchezza personale di Harry prima di incontrare Meghan derivava dall'eredità stimata di 20 milioni di sterline di sua madre, la principessa Diana. Ha anche incassato circa 7 milioni di sterline dalla sua bisnonna, la regina madre, che li ha versati in un fondo fiduciario nel 1994. Poi, spiega il Daily Mail, pare che il principie abbia varie somme legate in fondi fiduciari e altri investimenti che gli hanno permesso di accumulare circa 30 milioni di sterline totali. Dal 2005 al 2014, il principe Harry ha prestato servizio nell'esercito britannico, per tre anni come ufficiale e poi per sette anni come tenente con The Household Cavalry (Blues and Royals), guadagnandogli uno stipendio totale di 375.398 sterline

Il patrimonio dopo aver incontrato Meghan: 133,8 milioni di sterline

Da quando ha lasciato la Royal Family per vivere negli Stati Uniti, il conto bancario congiunto del principe Harry e Meghan Markle è aumentato fino a raggiungere la cifra di 100 milioni di sterline, nonostante la loro popolarità sempre più ridotta. La coppia ha diversificato il proprio potenziale nel mercato globale e americano e si è mossa in diversi settori, tra cui film, podcast e libri. Si dice che la coppia abbia firmato un contratto di quattro libri del valore di oltre 16 milioni di sterline con il colosso editoriale Penguin Random House. Solo uno dei progetti usciti da questa scuderia - il libro di memorie del principe Harry Spare - ha venduto 3,2 milioni di copie nella prima settimana. Netflix ha promesso che la serie di documentari in sei parti avrebbe raccontato la storia della relazione tra il Duca e la Duchessa come non era mai stata raccontata prima.

Nel settembre 2020, la coppia ha annunciato un accordo gigantesco da 81 milioni di sterline con Netflix affermando di voler fornire «speranza e ispirazione» con una serie di programmi. Il loro primo sforzo, la docuserie omonima "Harry e Meghan", ha fornito agli spettatori uno sguardo all'interno dei primi giorni della loro storia d'amore. Si è rivelato un successo con 2,5 milioni di persone che hanno guardato il primo episodio il giorno del suo lancio nel Regno Unito. Meghan e Harry hanno anche stretto un accordo da 25 milioni di sterline con il gigante dello streaming Spotify per creare il podcast "Archetypes".