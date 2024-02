Meghan Markle, il look esagerato: sfoggia un cappotto in cachemire da 6mila euro (con 18 gradi)

Se la cognata Kate Middleton è stata ribattezzata "principessa low cost", lo stesso non si può dire per Meghan Markle che, al contrario, ci ha sempre abituato ad outfit super costosi. L'ultimo look lo ha sfoggiato nelle soleggiate strade di Los Angeles dove giovedì si è data appuntamento a pranzo con la sua designer di abiti da sposa, Clare Waight Keller, ex direttrice artistica della casa di moda Givenchy responsabile dell'abito da sposa di Meghan.

Il look

Nonostante i 18 gradi, la 42enne star di Suits, diventata duchessa del Sussex, ha sorriso ai paparazzi mentre usciva dal Cipriani di Beverly Hills indossando un cappotto in cashmere Max Mara da 6.250 dollari (5.772 euro) in una tonalità "tabacco" .

Meghan sfoggiava anche una pochette in pelle scamosciata abbinata in edizione limitata di Cesta Collective che costa $ 490 (452 euro) e un dolcevita nero Bleusalt, pantaloni di Ulla Johnson, scarpe Aquazzurra e occhiali da sole Givenchy.

L'amica stlista



Dopo il suo matrimonio, Meghan ha indossato diversi modelli di Clare per Givenchy, e si è rivolta alla casa di moda per molti impegni importanti, inclusa la sua uscita del giugno 2018 ad Ascot insieme alla Regina. Nel dicembre 2018, Meghan ha chiarito quanto fossero diventate vicine le due donne quando ha fatto un'apparizione a sorpresa ai British Fashion Awards, dove ha consegnato a Clare il prestigioso premio British Womenswear Designer of the Year. Clare ha lasciato Givenchy nel 2020 e l'anno scorso ha creato una nuova linea conveniente con Uniqlo. L'apparizione a sorpresa di Meghan nel ristorante appena aperto arriva mentre aiutava ad aprire una nuova ala di un ente di beneficenza per animali a Londra, con l'annuncio della sua visita virtuale fatto tramite il nuovo lucido sito web Sussex.com. Cipriani Beverly Hills, che fa parte dello storico marchio di ristoranti italiani di quarta generazione, ha aperto i battenti solo nel gennaio di quest'anno, dopo l'apertura di sedi a Venezia, Milano, New York e Las Vegas.