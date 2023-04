J.Lo e lo spot a Capri, i retroscena del video

Le bellezze di Capri si sono prestate a fare da set e scenario per J.Lo, la pop star latino-americana che ha scelto l’isola per il lancio dello spot che ha postato in rete, la sua ultima creazione, cioè “Delola”. Il drink che sarà sicuramente più gettonato sull’isola, uno Spritz semi alcolico e ipocalorico che la conturbante star ha scelto Capri come testimonial, con una sua originale performance ha lanciato sui social al popolo del web, il suo spot che in gran segreto un team di creativi doveva realizzare per lei.

E per produrre lo spot si sono interfacciate due produzioni internazionali, quella italiana Personsfilm e una grossa casa di produzione americana coordinate dall'imprenditrice romana e location manager, di origini capresi, Marcella Caiazzo, che è riuscita a scovare luoghi nascosti ed inaccessibili per realizzare il video in gran segreto: tra questi una villa a picco sul mare sul versante di Marina Piccola, dove per il lunch da preparare per l’attrice arrivò addirittura dalla penisola via mare lo chef stellato Gennarino Esposito, punto d’approdo venne scelto il pontile d’attracco della Canzone del Mare dove Ilaria Iacono la proprietaria della Canzone blindò ogni punto d’ingresso per vigilare sulla privacy che imponeva il caso.

L’arcano di tanta vigilanza e tanto impegno quando ieri è stato svelato dalla stessa J.Lo quando ha pubblicato su Instagram il video promozionale. In pochi minuti il video è diventato virale e si è scoperto così che la venuta a Capri dell’avvenente star non era solo per partecipare alla serata di beneficenza di Unicef con LuisaViaRoma alla certosa di Capri, ma per realizzare un suo desiderio legato al suo amore per Capri, e cioè prendere a prestito la skyline dell’isola delle sirene per lanciare il suo ultimo brand.

In quegli ultimi giorni di luglio della scorsa estate, Jennifer Lopez è riuscita a driblare tutti i paparazzi a caccia dello scatto perfetto, ma nessuno è stato capace di capire dove si fosse nascosta J.lo sino alla sua partenza, nonostante le sue uscite serali per recarsi nei luoghi da lei amati, al ristorante Aurora per salutare i proprietari Mia e il marito Franco che si offrì per non farla stancare nel giorno delle prove a poche ore dallo spettacolo, di trasportarla a bordo del carrellino elettrico, unico mezzo autorizzato ad attraversare le stradine di Capri, sino alla Certosa, location del blasonato evento estivo. J.Lo la si vedeva in giro solo di sera e non trascurò di passare a salutare i proprietari degli altri locali che è solita frequentare d’estate: da Antonio e Francesco De Angelis alla Capannina, da Francolino e Gianni a Villa Verde, da Vincenzo alle Camerelle e colpo finale alla taverna Anema e Core. E addirittura uno dei personaggi dello Star System ha voluto pubblicare su instagram un’immagine che la ritraeva mentre cantava su uno dei tavoli della taverna Anema e Core accompagnata da Gianluigi Lembo e la band del locale, agorà canora dell’isola e regno del By night caprese. Da ieri appena uscito lo spot è iniziata la ricerca da parte di ristoratori e albergatori di conoscere il distributore in Italia del spritz di J.Lo per poterlo tenere nei locali non appena una delle più amate frequentatrici dell’isola sbarcherà dal suo yacht che ormeggerà come al solito nella baia di Marina Piccola all’ombra dei faraglioni.