Kate Middleton "costretta" a rivelare il suo tumore: qualcuno contattò Kensington Palace minacciando di diffondere la diagnosi

Altro che The Crown. Le ultime vicende che riguardano la principessa del Galles, Kate Middleton, assomigliano sempre di più ad una spy story. Sembra infatti che la futura regina di Inghilterra sia stata costretta a registrare il video del 22 marzo scorso in cui ha annunciato al mondo di essere malata di cancro e di doversi sottoporre a chemioterapia preventiva. Qualcuno era venuto a conoscenza delle sue reali condizioni e aveva contattato Kensington Palace, minacciando di rivelare tutto. Ma di chi si tratta?

Chi conosceva la diagnosi

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, Kensington Palace è stato contattato in merito alla diagnosi di Kate, non lasciando altra scelta che affrettarsi per anticipare la storia. Non è chiaro se la fuga di notizie provenga dalla London Clinic, dove la principessa è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale a gennaio, o da altrove.

Di certo la famiglia reale è stata molto riservata anche all'interno delle mura domestiche: solo William, la mamma di Kate, Caroline Middleton, Re Carlo e la Regina erano a conoscenza delle condizoni di salute della principessa. Basti pensare che Harry e Meghan Markle hanno appreso del tumore di Kate dai social media. Ma allora cosa è successo?

Il furto delle cartelle cliniche

Le ipotesi propendono per una fuga di notizia dalla London Clinic. Appena due giorni prima della diffusione del video di Kate, infatti, tre dipendenti dell'ospedale sono stati indagati per aver tentato di accedere alle cartelle cliniche della principessa. La presunta violazione è avvenuta dopo che la futura regina è stata dimessa dall'ospedale il 29 gennaio, quando i social media sono esplosi con teorie cospirative stravaganti e offensive relative al suo intervento chirurgico. Cosa volevano fare con quelle informazioni private? Forse ricattare la famiglia reale? Fonti hanno affermato che l'indagine penale, descritta come “senza precedenti” e condotta dall'Ufficio del Commissario per le Informazioni (ICO), potrebbe essere affiancata da un'indagine aggiuntiva da parte della Polizia Metropolitana. Accedere alle cartelle cliniche di qualcuno senza causa o consenso può essere un reato penale. Il CEO della London Clinic ha affermato: «Nel nostro ospedale non c’è posto per coloro che violano intenzionalmente la fiducia di uno qualsiasi dei nostri pazienti o colleghi». Scotland Yard è stata inoltre sollecitata ad avviare un'indagine immediata, insieme all'indagine del CIO, sui timori di un potenziale complotto di ricatto reale. Dai Davies, ex sovrintendente capo e capo dell’unità di protezione reale, ha dichiarato: «Chiunque sia accusato di questa gravissima violazione della fiducia dovrebbe essere interrogato il prima possibile. Le implicazioni per la famiglia reale sono ampie e vaste e ci deve essere un'indagine completa da parte di Scotland Yard per determinare se siano stati commessi ulteriori crimini».

Come sta Kate



Dunque, dopo settimane di frenetiche speculazioni sui social media, Kate ha pubblicato il videomessaggio confermando che si sta sottoponendo a chemioterapia per il cancro. La principessa, 42 anni, ha parlato dell'"enorme shock" dopo che i test hanno identificato il cancro in seguito al suo intervento chirurgico addominale e dei "due mesi incredibilmente difficili" che la sua famiglia ha vissuto. Il tipo di tumore non è stato rivelato, ma la futura regina ha iniziato un ciclo di "chemioterapia preventiva" alla fine di febbraio. Il principe William e Kate si sono concentrati sui loro figli, prendendosi il tempo per condividere con sensibilità lo stato di salute della principessa con il principe George, la principe Charlotte e il principe Louis. Il re, a cui è stato diagnosticato un cancro a febbraio, si è detto "orgoglioso" della sua "amata" nuora per il suo "coraggio" ed è rimasto in stretto contatto con lei nelle ultime settimane. Mentre la regina Camilla ha detto lo scorso fine settimana che la principessa del Galles è "elettrizzata" da tutto il sostegno pubblico che sta ricevendo. William, Kate e i loro figli erano assenti alla funzione pasquale, dove invece si è fatto vedere Re Carlo: la famiglia ha infatti trascorso le vacanze insieme a Norfolk. «Kate sta continuando il trattamento e sta cercando di dare ai bambini un po' di normalità. Il Re è completamente a favore del fatto che non siano a Windsor», ha spiegato la commentatrice reale Jennie Bond. "Stanno godendo di un po' di meritata privacy", ha aggiunto. Re Carlo "sta iniziando il suo ritorno alla vita pubblica", ha detto il commentatore reale di Sky Alastair Bruce.