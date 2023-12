«Kate razzista nei confronti di Archie, il figlio di Harry e Meghan»: Buckingham Palace pronta a rispondere alle accuse

Kate Middleton è una delle protagoniste del nuovo libro di Omid Scobie, Endgame. Protagonista sì, ma in negativo. Infatti, il giornalista inglese, esperto della Royal Family (e molto amico di Harry e Meghan), all'interno del suo ultimo romanzo sui segreti di Buckigham Palace ha attaccato apertamente la principessa del Galles e con accuse molto pesanti che hanno a che fare con il razzismo nei confronti di Archie, primogenito dei Duchi di Sussex. Ora, il Palazzo starebbe valutando se rispondere o meno a tali insinuazioni.

Ciò che ha più stupito i sudditi inglesi e non, che hanno già letto il libro di Omid Scobie, è il fatto che dia un'immagine di Kate Middleton completamente diversa da quella che tutti sono abituati a vedere. Nel romanzo, infatti, la principessa non è descritta come la persona più benevola del mondo e così anche il principe William. Il giornalista ha scritto che Kate e Re Carlo avrebbero fatto diversi commenti sul colore della pelle del piccolo Archie: sulla gradazione con cui è venuto al mondo, dato che, Meghan ha un incarnato olivastro e il principe Harry molto più chiaro.

Come al solito, Buckingham Palace non ha risposto a nessun tipo di accusa ed è rimasto ermetico come sempre ma, questa volta, sembrerebbe diverso: ciò che ha scritto Scobie sarebbe troppo grave da sopportare per l'immagine dei reali, soprattutto per quella immacolata di Kate.

Proprio per questo motivo, stando a quanto riportano voci vicine alla Famiglia Reale, il Palazzo starebbe valutando l'ipotesi di agire o meno per difendersi come, del resto (in modo più soft) aveva già fatto due anni fa.

Kate Middleton pensarà di essere all'interno di una specie di dejà vu: due anni fa, infatti, quando Harry pubblico la sua autobiografia “Spare”, la Royal Family venne accusata di commenti razzisti. In quel caso, i reali si esposero semplicemente dicendo che tutto ciò che li riguardava era «semplicemente finzione». Con la tesi di Omid Scobie, tuttavia, sarebbe già la seconda volta che Re Carlo e famiglia vengono accusati di uscite infelici e, purtroppo, due indizi potrebbero bastare a fare una prova.