Lady Gabriella Windsor, morto il marito Thomas Kingston (ex di Pippa Middleton): chi è la cugina di William che fa la cantante

È morto a soli 45 anni Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, figlia del Principe Michael di Kent e della Baronessa von Reibnitz Marie Christine. Martedì, Buckingham Palace ha annunciato la notizia e l'ha descritta come un "grande choc per tutta la famiglia". «È con il dolore più profondo che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale che ha illuminato la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per il mondo intero. tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa», si legge in una dichiarazione a nome di Lady Gabriella, Martin e Jill Kingston, Joanna Connolly ed Emma Murray.

Chi è Lady Gabriella



Lady Gabriella, 42 anni, è l'unica figlia del principe Michele di Kent, cugino di primo grado della regina Elisabetta, e della baronessa Marie Christine von Reibnitz, detta principessa Michael.

Lei e suo fratello maggiore, Lord Frederick Windsor, sono cresciuti in un appartamento a Kensington Palace e hanno partecipato a eventi come Trooping the Colour con il resto della famiglia reale. Gabriella (che gli amici chiamano "Ella") è andata al college negli Stati Uniti, studiando letteratura comparata e studi ispanici alla Brown University nel Rhode Island. Dopo la laurea, ha iniziato a contribuire a pubblicazioni britanniche e in seguito ha continuato la sua formazione all'Università di Oxford, conseguendo un master in antropologia sociale nel 2012.

Lavora anche come cantante



Gabriella lavora come giornalista freelance ed è attualmente la 56esima in linea di successione al trono. È anche una cantante di talento: ha pubblicato due canzoni nel 2020 a beneficio della Playing For Change Foundation, un'organizzazione no-profit che promuove il cambiamento positivo attraverso la musica.

Il matrimonio con Thomas Kingston



Nel settembre 2018, Buckingham Palace annunciò il suo fidanzatamento con Thomas Kingston, direttore di Devenport Capital. Lady Gabriella e Thomas si sono sposati nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor il 19 maggio 2019 (quasi un anno dopo il giorno in cui il principe Harry e Meghan Markle si sono sposati nella stessa sede) in una celebrazione alla quale hanno partecipato la regina Elisabetta e il principe Filippo. La lista degli invitati includeva anche il principe Harry, che ha fatto un'apparizione a sorpresa dopo aver dato il benvenuto al figlio, il principe Archie, all'inizio di quel mese. La sposa indossava un abito di Luisa Beccaria e una tiara di diamanti in stile Russian Fringe, indossata anche da sua nonna, la principessa Marina, duchessa di Kent, e da sua madre, la principessa Michael, nel giorno del loro matrimonio.

L'ultimo evento insieme





Pochi giorni prima della morte, Lady Gabriella Windsor e suo marito Thomas Kingston erano «felici e loquaci» a un evento della National Gallery. Il finanziereè stato trovato morto nella sua casa nel Gloucestershire domenica sera. Si svolgerà un'inchiesta ma non ci sono circostanze sospette. Il signor Kingston lascia suo padre Martin Kingston KC, sua madre Jill Mary Kingston e le sue sorelle, Joanna Connolly ed Emma Murray. Un amico che ha parlato con la coppia ad una festa mercoledì scorso alla National Gallery di Londra ha detto: «Sembravano felici e positivi come sempre. Ella era particolarmente loquace». Un altro caro amico, presente allo splendido matrimonio della coppia, ha aggiunto: «È assolutamente scioccante. Nessuno di noi se lo aspettava. Non posso capirlo». La polizia del Gloucestershire ha detto di essere stata chiamata dal servizio di ambulanza per la morte del signor Kingston alle 18:25 di domenica. Hanno aggiunto: «La morte non viene trattata come sospetta e verrà preparato un fascicolo per il medico legale». Carlo III e Camilla, attraverso un portavoce di Buckingham Palace, hanno pubblicamente espresso il loro cordoglio: «Il re e la regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al principe e alla principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro molto amato della famiglia. In particolare, le Loro Maestà inviano i loro pensieri e le loro preghiere più sentiti a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston»

Thomas era l'ex di Pippa Middleton





Thomas aveva già frequentato la sorella minore di Kate Middleton, Pippa Middleton. Sebbene la coppia abbia concluso la loro relazione intorno al 2011, Pippa (che ora è sposata con James Matthews) e Thomas sono rimasti amici nel corso degli anni. In effetti, lui e sua moglie hanno partecipato al matrimonio di Pippa nel maggio 2017.