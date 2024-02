Re Carlo lascia Clarence House per le cure contro il cancro. «Zero possibilità di un ritorno di Harry tra i reali»

«Zero possibilità». Così fonti di Buckingham Palace hanno liquidato la possibilità che il principe Harry si riappropri del suo ruolo e dei suoi doveri reali nella Royal Family. Secondo il Times, il duca di Sussex si era offerto per sostenere il padre Re Carlo - che intanto nelle scorse ore ha lasciato Clarence House per sottoporsi alle cure - durante la sua malattia. Ma una fonte ha detto al Daily Mail che il Re è «fermamente dell'opinione che non vi sarà alcuna via d'uscita per il Duca di Sussex come reale in alcun modo o forma».

Harry, un ritorno ai "doveri" della Royal Family? Re Carlo chiude la porta: «In nessun modo e in nessuna forma»

Il ritorno di Harry a Londra

Harry a inizio mese è tornato a Londra da Los Angeles dopo aver saputo - e lui è tra coloro ce sono stati informati personalmente prima della nota ufficiale - che a suo padre era stato diagnosticato un cancro.

Tuttavia, il Duca ha potuto trascorrere solo 30 minuti con Re Carlo a Clarence House: è stato il primo incontro privato tra padre e figlio dopo diversi mesi.

Dopo il loro incontro, Carlo ha preso un elicottero per Sandringham mentre Harry ha trascorso la notte in un hotel di Londra ed è tornato in California il giorno successivo. Se sarà effettivamente solo il primo passo verso una riconciliazione con il re e padre solo il tempo lo dirà. Chi ancora non lo ha fatto è William, d'accordo con il re che Harry non dovrebbe riavere i suoi doveri reali.