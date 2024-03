«Sono un ingegnere informatico emigrato in Usa e lavoro in una Big Tech: ecco quanto guadagno (non per vantarmi)»

Nell'era digitale in cui viviamo, le professioni nel settore tecnologico sono diventate cruciali per il progresso e l'innovazione. Questi ruoli, che spaziano dall'ingegneria del software alla data science, sono i pilastri su cui si costruiscono le economie moderne, guidando lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni che trasformano il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare.

La domanda globale di talenti in queste aree è in costante crescita, rendendo le professioni tech non solo altamente ricercate ma anche estremamente remunerative. Di fronte a queste opportunità, molti professionisti si trovano di fronte a una scelta significativa: restare nel proprio paese d'origine o trasferirsi all'estero in cerca di migliori prospettive di carriera. O di uno stipendio più ricco, come nel caso di un ingegnere informatico la cui storia è diventata virale su TikTok proprio a causa dei lauti guadagni per il suo lavoro in una Big Tech di Seattle.

La storia di Álvaro, un ingegnere informatico spagnolo che vive a Seattle, sta facendo il giro del mondo grazie alla sua recente popolarità su TikTok.

Condividendo i dettagli del suo stipendio e delle sue spese, Álvaro ha aperto una finestra sul mondo delle opportunità e delle remunerazioni nel settore tecnologico, soprattutto quando si tratta di lavorare per le cosiddette Big Tech negli Stati Uniti.

In Spagna, lo stipendio medio per un ingegnere informatico si aggira intorno ai 35.250 euro all'anno, con una variazione che va dai 30.000 euro per i neofiti fino a 54.664 euro per i più esperti. Cifre del tutto simili a quelle italiane. Tuttavia, negli Stati Uniti, e in particolare nelle grandi aziende tecnologiche, gli stipendi possono essere significativamente più alti, sebbene le spese mensili siano proporzionalmente maggiori.

Álvaro, che ha solo un anno di esperienza lavorativa, guadagna uno stipendio base di $10.676 al mese, a cui si aggiungono azioni valutate, nell'ultimo mese, a 3.468 dollari, per un totale di 14.144 dollari lordi mensili. Decurtato delle detrazioni fiscali e contributi pensionistici, il suo stipendio netto ammonta a circa 8.761 dollari al mese. Nonostante l'elevato costo della vita a Seattle, Álvaro stima di poter risparmiare fino a 5.000 dollari al mese, cifra che raggiunge i 7.500 dollari se si includono i contributi al fondo pensione. Questi numeri impressionanti sono stati resi possibili grazie al suo lavoro in una Big Tech, una realtà che ha attirato l'attenzione di molti sui social media.

Le reazioni al video di Álvaro su TikTok sono state miste, con molti utenti che lo lodano per il suo impegno e le sue competenze, mentre altri evidenziano le difficoltà nel settore tecnologico spagnolo, dove gli stipendi per posizioni simili sono significativamente più bassi. «Questo non è un privilegio, è il risultato dello studio, delle conoscenze e delle competenze che ha sviluppato», commenta un utente, sottolineando l'importanza dell'educazione e della preparazione individuale. Álvaro, tuttavia, non dimentica di riconoscere il ruolo della fortuna e del supporto familiare nel suo successo: «In parte sì, ma non lo dico per vantarmio. È anche perché sono fortunato e privilegiato che i miei genitori abbiano trovato lavoro negli Stati Uniti e si siano sacrificati per me», ha risposto il diretto interessato tra i commenti.

Il video di Álvaro ha raccolto più di 1,4 milioni di visualizzazioni in un solo giorno, diventando un argomento di discussione sui social media. La sua storia è un esempio di come le opportunità nel settore tecnologico possano variare notevolmente a seconda della geografia e dell'azienda per cui si lavora, mettendo in luce sia le potenzialità di guadagno che le sfide del settore.