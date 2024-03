«Ho 31 anni e vivo con i miei genitori, così risparmio il 75% del mio stipendio. La mia fidanzata? Poca intimità, ma mi capisce»

Vivere a casa dei genitori per risparmiare. Una tecnica che sperimentano in tanti. E finché mamma o papà non si ribellano, è un'ottima strategia per mettere qualcosa da parte. Certo, forse a 31 anni è un po' troppo. Ma gli effetti sul portafogli sono garantiti. Sal Khan, ad esempio, se la sta cavando davvero bene. Anche troppo. «Vivendo dai miei genitori metto da parte il 75% del mio stipendio», dice. Effetti negativi? «La mia ragazza la vedo solo fuori di casa, ma lei mi capisce e non polemica».

Sal Khan è un imprenditore di successo.

Guadagna 212mila dollari l'anno comprando e rivendendo immobili, riporta Cnbc. Nonostante ciò, vive in casa dei suoi genitori a Houston dallo scoppio della pandemia Covid. Pensava di andare una volta terminata l'emergenza, ma quando mamma e papà gli hanno detto «resta pure quanto vuoi», non ci ha pensato due volte.

Il 31enne non spende soldi per l'affitto, ma contribuisce alle spese di famiglia, come il gas, alcune spese mediche e altre uscite di famiglia. Come lui, anche la fidanzata 29enne vive con i suoi e per questo motivo la scelta di Sal Khan per lei non è un problema. «Non è facile trovare qualcuno che ti capisca, ma io ci sono riuscito», ha detto, nonostante i due abbiano poca intimità e siano costretti a uscire per passare del tempo insieme da soli. «C’è uno stigma sociale su questa scelta. Quindi il fatto che non mi abbia mai chiesto nemmeno una volta di andarmene, è per la sua grande empatia nei miei confronti».