Meghan Markle e il look da 5 mila euro: ma sotto al cappotto spunta un cerotto antistress. La duchessa sempre più in crisi

Un nuovo accessorio è spuntato nel look (sempre molto glamour) di Meghan Markle. Non una borsa o un gioiello lussuoso, ma un cerotto antistress che la duchessa di Sussex ha indossato sul polso sinistro durante un evento a Montecito, dove ha partecipato senza Harry che si trova in Giappone. Nel particolare outfit che ha sfoggiato, l'antistress è saltato all'occhio. Ma che cos'è?

Il cerotto antistress

Meghan Markle wears anti-stress patch while Prince Harry is away in Asia https://t.co/97n0MTbQ2t pic.twitter.com/gvUIxKTsR9 — Page Six (@PageSix) August 12, 2023

Si chiama "NuCalm".

Costa 80 dollari per una confezione da 20 e fornisce "risonanza e frequenze", oltre a regalare una sensazione di calma. Agli utenti del prodotto viene chiesto di posizionare un disco a tre dita di distanza dal bordo del polso sinistro e di non posizionarlo sulla destra. Ogni cerotto può essere utilizzato solo una volta e può essere lasciato acceso per il resto della giornata e per tutta la notte. Alcune persone sentono un po' di calore, formicolio o vedono rossore mentre il disco è acceso.

Il cappotto con 22 gradi

Stressata, ma sempre alla moda, il cerotto non è stata a dire il vero l'unica singolarità che Meghan ha scelto di indossare: paparazzata con il suo bodyguard a Montecito l'attrice sfoggiava un cappotto di lana Max Mara da 1.500 euro. Niente di strano, peccato che quel giorno in California le temperature sono salite fino a 22 gradi e non sono mai scese sotto i 18. Freddolosa la duchessa. Per il resto, il look non ha smentito la classe: pantaloni Capri bianchi immacolati sostenuti da una cintura Givenchy da 400 euro, uno scialle Hermes Rayures D'Ete da 1.200 euro e un paio di slingback Chanel in pelle di capra da $ 1.250. E infine, una borsa Goyard bianca del valore di 1600 dollari.



Che stress

Motivi per essere stressata Meghan ne ha da vendere: suo marito, il principe Harry, è stato effettivamente "declassato" dalla famiglia reale, che ha rimosso il titolo di "Sua Altezza Reale" dalla pagina del sito web della famiglia. È stata abbandonata dal gigante del podcasting dopo aver prodotto solo una stagione del suo programma televisivo Archetipi, che ha visto la duchessa intervistare star famose tra cui Mariah Carey e Serena Williams sugli stereotipi. L'accordo valeva circa 20 milioni di dollari, con il capo dell'innovazione e della monetizzazione dei podcast di Spotify, Bill Simmons, che marchiava Meghan e Harry come "truffatori" in seguito all'annullamento della loro partnership con l'azienda svedese. E infine Meghan e Harry hanno detto addio anche a Spotify. Anche l'accordo Netflix di Meghan e Harry - del valore di 110 milioni di dollari - è stato afflitto da battute d'arresto, con il progetto preferito di Meghan Pearl - un cartone ispiratore - tagliato durante la pre-produzione.

Il concerto di Taylor Swift

Ma Meghan non si è lasciata abbattere e prosegue la sua vita in california. Martedì sera ha partecipato a Los Angeles a un concerto di Taylor Swift con un'amica. Secondo quanto hanno raccontato, la duchessa è saltata giù dalla sedia per cantare insieme al successo You Belong with Me, ma evidentemente non ha scattato una foto con il cantante. L'ex attrice di Suits era con la sua amica britannica Lucy Fraser, che ha avuto un posto di rilievo nella serie Netflix dei Sussex. Anche se non si sa esattamente dove si trovasse Meghan nello stadio, non sembrava essere nella tenda VIP, dove Charlize Theron è stata filmata allegramente mentre ballava alcune delle canzoni. Si è goduta la serata tra ragazze mentre il principe Harry, 38 anni, ha trascorso del tempo in Asia. Si è goduto un viaggio di due giorni in Giappone prima di volare a Singapore per giocare una partita di polo sabato in aiuto di Sentebale, il suo ente di beneficenza istituito per aiutare i bambini e i giovani del Lesotho, nell'Africa meridionale.