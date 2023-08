Michela Murgia, il cordoglio sui social. Salvini: «Una preghiera». Geppi Cucciari: «Quell'ultimo sorriso sempre con me»

«Ma l’amor mio non muore». Questo il commovente post d'addio di Roberto Saviano per Michela Murgia, morta stasera età di 51 anni. La scrittrice a maggio aveva rivelato, in un'intervista al Corriere della Sera, di soffrire di un cancro ai reni al quarto stadio. In molti ora la piangono, dalgli amici di sempre fino al mondo della politica. «Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi», ha scritto su Twitter il deputato Pd Alessandro Zan.

Michela Murgia, il matrimonio a luglio «in articulo mortis» con Lorenzo Terenzi e la sua queer family

Geppi Cucciari: «Stella luminosa». Salvini: «Una preghiera»

Dopo la mezzanotte, il tweet di Matteo Salvini, con cui Michela Murgia aveva spesso acceso polemiche. «Una preghiera», ha scritto il leader della Lega. «Buon viaggio Michela, la pensavamo in modo diverso, ma spero tu possa ora trovare la pace», il pensiero di Daniela Santanchè.

Tra i primi ad arrivare il messaggio dell'amica e conterranea Geppi Cucciari: «Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò sempre con me»

Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò sempre con me. #michelamurgia — Geppi Cucciari (@GeppiC) August 10, 2023

Boldrini: lascia un grande vuoto

«Michela Murgia ci ha lasciato. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato presto, perché lei stessa ci aveva informato del suo stato di salute, senza nascondere niente. Ciò nonostante, sentiamo già un grande vuoto perché Michela Murgia è stata una donna unica nel panorama italiano: una scrittrice, un'intellettuale, un'artista, una voce libera, una femminista con un occhio dissacrante verso le convenzioni e le ipocrisie. Una persona interessante che amava le provocazioni e la sfida a viso aperto». Lo sottolinea Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico e Presidente del Comitato Permanente della Camera sui Diritti umani nel mondo. «Ha vissuto a modo proprio, Michela, con la sua famiglia queer, circondata da affetto. Con le scelte radicali della sua vita e anche con la sua morte, ha dimostrato intelligenza e impegno politico. Di questo e di molto altro le saremo sempre grati», conclude Boldrini.

Calenda: persona libera e coraggiosa

«Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa. Riposa in pace Michela Murgia», ha scritto Carlo Calenda sul proprio profilo Twitter.