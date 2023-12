Nicole e Luca: «Abbiamo lasciato il bar per comprare 500 pecore, la nostra nuova vita senza stress a goderci il silenzio»

Una decisione decisamente controcorrente, quella di lasciare un lavoro sicuro - quello in un bar - per dedicarsi completamente alla vita rurale. È la storia di Nicole Cappellari, 23 anni di Gallio (Vicenza), che la primavera scorsa ha deciso di seguire il suo coetaneo Luca Sartori nella sua avventura tra pascoli e transumanze, insieme al fedele cane Aron e mezzo migliaio di pecore. Il 26 novembre, inoltre, la famiglia dei pastori si è allargata in seguito alla nascita del piccolo Diego. La storia è raccontata da Il Corriere della Sera.

Nicole e Luca pastori, la storia

Quella tra Nicole e Luca è una storia che, tra colpi di scena, va avanti da moltissimo tempo. «Ci ​​conosciamo da sempre – racconta la ragazza -, siamo entrambi di Gallio e abbiamo sempre frequentato le stesse scuole: eravamo addirittura fidanzati alle medie.

La scelta di Nicole e Luca è decisamente coraggiosa, soprattutto dopo l’arrivo del piccolo Diego. Quando infatti la famigliola si trasferisce tra i campi del vicentino, i tre vivono in una roulotte con letto e cucina, trainata dall'auto. «Adesso è decisamente più complicato – continua Nicole -, ma comunque questo lavoro non mi disturba affatto, perché dà tante soddisfazioni: la cosa più bella è il silenzio, il tempo per pensare e godersi ogni momento della giornata, senza frenesia, senza stress e senza fretta, seguendo il ritmo della natura». Al momento Nicole fa la spola tra Gallio e la pianura, aiutando Luca il più possibile. «Io mi occupo della parte burocratica – continua la ragazza -, e ad esempio devo redigere tutta la documentazione per poter passare nei Comuni, il che non è proprio una passeggiata: paradossalmente è più la sforzo per riuscire a presentare tutta la documentazione oltre all'opera stessa. Al momento siamo a 500 pecore ma l’obiettivo è raddoppiare il gregge»