Nonna si ubriaca mentre fa da babysitter ai nipoti, la mamma sconvolta: «È andata al pub con i miei 3 figli»

Una nonna si è ubriacata mentre faceva la babysitter ai nipoti. Lo sfogo si legge sul portale inglese Mumsnet. Dove la mamma, sconvolta, ha spiegato: "Sono uscita ieri per un brunch, ero fuori dalle 13:00 alle 20:30, quindi non tardi. Mia madre e il suo compagno hanno fatto da babysitter ai miei tre figli per me". Al ritorno, però, la sorpresa. "Quando sono tornata a casa c'erano due bottiglie di vino vuote sul tavolo. Vino fatto in casa, molto più forte del normale".

Nonna si ubriaca mentre fa da babysitter ai nipoti, il racconto

La mamma prosegue il racconto della serata: "Erano anche stati al pub con i bambini". Circostanza, però, che la madre sapeva: perché prima le aveva dato il permesso di andarci visto che lì si trova un'area giochi. Non si aspettava, tuttavia, che lì iniziasse a bere. "Anche lì hanno bevuto una bottiglia intera a testa, più almeno una o due altre bevande". A questo punto, la signora, chiede alle altre madri consiglio: "Ho ragione a pensare che non dovresti bere così tanto quando ti prendi cura dei figli di qualcun altro?!".

I commenti

I commenti di Mumsnet erano ugualmente arrabbiati e suggerivano che il genitore dovrebbe dare dei confini più chiari in futuro. Uno ha detto: "Neanche a me piacerebbe. Se le va di bere una bottiglia di vino, va bene. La prossima volta troverei qualcun altro". "Se li paghi", dice un altro, "puoi stabilire che non bevano mentre lavorano. Se ti stanno facendo un favore gratuito, allora non puoi pretendere molto". Un altro ha detto: "Secondo hanno bevuto troppo, soprattutto quando si prendono cura di tre bambini. Hai chiesto loro di non bere prima? Penso che le linee siano sfumate, se paghi una babysitter allora le regole sono più chiare (non bere, ecc.). Ma quando è un favore di famiglia, penso che sia più difficile senza chattare prima stabilire dei limiti".

