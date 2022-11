L'orgasmo non basta più, italiani alla ricerca del "fattore S": il trend che solletica la fantasia

Per gli italiani il sesso sembra sia uno degli argomenti più gettonati: crea un certo tipo di curiosità e stimola la fantasia. Un recente trend di ricerca, tuttavia, evidenzia come negli ultimi tempi proprio gli italiani non siano più interessati solo all'orgasmo ma anche al "fattore S". Di che si tratta?

Il nuovo trend

Negli ultimi mesi uno dei trend strettamente legato alla sfera della sessualità, ricercato da più utenti, riguarda una pratica specifica, ovvero lo squirting. Il termine indica la fuoriuscita di liquido durante le fasi di eccitazione delle donne.

Sul tema c'è ancora molta ignoranza ma un noto brand di sexy shop online conferma un aumento di interesse negli ultimi mesi all'interno della sua community proprio rispetto a questo specifico aspetto della sessualità.

I sex toys

Lo shop online conferma, secondo i propri sondaggi condotti sul web, che gli utenti sono interessati a informarsi su tale fenomeno e che per farlo, oltre alla parte teorica, sfruttano anche quella pratica.

Lo shop online mette a disposizione sul proprio sito molti sex toys adatti a questo tipo di stimolazione. Sul sito però, ci tengono a specificare che l'intensità di orgasmi, e tutto ciò che ne conviene, dipende strettamente dall'emotività di ognuno.