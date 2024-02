Prepara il pranzo al sacco per il marito e poi posta una foto sui social ma è pioggia di critiche: «Non devi farlo tu, ma lui»

In un'era in cui si grida al femminismo e all'emancipazione, preparare un pasto per la persona che si ama può essere visto come un atto di servilismo. La foto di un pacco di cracker, salsiccia e formaggio ha scatenato l'ira degli utenti sui social che hanno trasformato un semplice pranzo al sacco in una battaglia sui ruoli di genere e sui compiti assegnati alle donne in casa.

Una moglie premurosa aveva deciso di cucinare un po' del cibo che era avanzato in frigo per preparare un ottimo pranzo a suo marito che, lavorando in un cantiere edile, non ha molte possibilità di mangiare sano durante la pausa al lavoro.

Dopo che la moglie ha postato la foto del pranzo, molti utenti l'hanno additata come «donna-cameriera», generando commenti di odio nei suoi confronti.

La donna aveva pubblicato la foto del pranzo al sacco di suo marito sul gruppo Facebook Budget Friendly Meals Australia, dove il post ha riscontrato subito una notevole attenzione, ma non per la qualità del cibo. Lo scatto ritraeva un pacco di cracker, del formaggio tagliato, salsicce, una barretta ai cereali e della frutta: una mela, una banana e un'arancia, così come riporta il Mirror. La moglie ha pubblicato la foto vantandosi di quanto fosse sano ed economico il pranzo appena preparato, ma non ha ottenuto il consenso che pensava di ottenere: gli utenti non hanno badato al cibo, ma alla scelta della donna di cucinare per il marito.

La foto condivisa ha generato polemiche e commenti di odio nei confronti della donna. Molti utenti del gruppo Facebook hanno sottolineato che preparare il pranzo per il proprio partner non è un'abitudine sana e che «può sempre farlo lui». Un utente ha commentato: «Dobbiamo dar loro da mangiare anche durante il giorno adesso?».

In pochi hanno preso le difese della donna, sostenendo che cucinare per il partner non è sottomissione o servilismo, ma un atto d'amore. Una moglie ha ammesso di scrivere ogni giorno messaggi affettuosi sul coperchio del cestino del pranzo di suo marito e che per questo non si sente meno indipendente o meno donna.