«Ho scoperto che mio marito guarda video hard, sono disgustata. Non mi sento desiderata e non facciamo più l'amore»

Ci sono uomini che tendono a nasconderlo e altri che non se ne vergognano, ma che siano sposati, single o fidanzati, sono i rappresentanti del sesso forte i maggiori fruitori dei contenuti dei siti porno. Non sempre, però, mogli e fidanzate condividono questa scelta del partner: può farle sentire trascurate, poco desiderate e a volte anche non amate. L'intimità di una coppia può essere invasa dalla visione che si ha dei video hard e le fantasie possono, nei peggiori dei casi, rovinare la stabilità all'interno della coppia. Com'è successo a una donna che ha raccontato in forma anonima, con lo pseudonimo Spenta a Washington, di aver scoperto che il marito è iscritto a siti con contenuti pornografici. La donna si dice «disgustata».

L'aver scoperto che il marito guarda video hard quando è solo ha portato la donna a farsi domande sul suo aspetto fisico, sull'attrazione che potrebbe essere svanita fra loro, sul loro rapporto. Al New York Post ha spiegato che lo trova disgustoso e che adesso non si sente più sexy.

La donna adesso accusa problemi di autostima e non riesce più a far l'amore con il suo compagno di vita.

Ma non solo... Spenta a Washington ha scoperto anche che il marito è iscritto a un sito web in cui può chattare con altre donne e questo l'ha mandata su tutte le furie.

La donna ha provato a parlare col marito per cercare una soluzione e per non distruggere il matrimonio. Il marito, però, non capisce come la fa sentire e si giustifica con «non ha niente a che vedere con te». Quando lei gli ha detto che non si sente più affascinante ai suoi occhi, il marito ha cambiato argomento, si è irrigidito e in alcuni casi si è anche arrabbiato spostando l'attenzione su cose che «a lui non piacciono di lei».

La moglie è in crisi, non vuole lasciare il marito, ma non sa più cosa fare per convincerlo a non guardare video su siti di pornografia. I coniugi non fanno più l'amore da tanto tempo, lei non riesce più a sentirsi a suo agio sotto le lenzuola, ma lui fa finta di niente e si gira dall'altra parte del letto.