Contadino veste le angurie con le mutandine: i social lo deridono ma c'è un motivo serio per cui lo fa

Ogni contadino ha i suoi trucchetti e stratagemmi per coltivare al meglio le sue verdure. A volte, però, alcuni di questi segreti non vengono proprio capiti da tutti, specie se sono particolari come quelli inventati da un agricoltore cinese che, per i tanti commenti negativi ha dovuto eliminare il post dal proprio profilo Facebook. Infatti, il protagonista della storia, quando i suoi cocomeri raggiungono un certo peso li appende a una rete di ferro e li sistema... dentro a delle mutande di pizzo. Il trucchetto della biancheria intima per la frutta e la verdura potrebbe sembrare stupido e senza senso ma, in realtà, un senso ce l'ha eccome. Ecco a cosa serve questo stratagemma.

Slip di pizzo blu, fucsia o verde brillante e al loro interno cocomeri di grandi dimensioni. È il trucco messo in atto da un contadino cinese per far crescere al meglio le sue angurie. Ma a che cosa serve? A quanto pare, stando a quanto riporta il Daily Star rifacendosi a ciò che scriveva l'agricoltore nel suo post Facebook (poi, rimosso), le mutandine farebbero respirare meglio la frutta che cresce a terra, quindi, cocomeri o meloni, ad esempio.

Infatti, la biancheria intima appesa con il frutto in questione al suo interno, permetterebbe a quest'ultimo di rimanere fresco e di non marcire a causa dell'umidità della terra.

Ovviamente, la biancheria utilizzita dal protagonista della storia, è pulita e, infatti, tutte le mutande appese alla rete del suo orto hanno ancora l'etichetta attaccata.

Il contadino protagonista della storia è stato costretto a rimuovere il post dai social a causa di tutti i commenti ironici e, perlopiù, negativi da parte di altri utenti che gli scrivevano battute di cattivo gusto e anche offensive. La sua storia, però, è diventata virale.