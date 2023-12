Pompei, per Natale l'arcivescovo Caputo alla mensa dei poveri

Un volontario speciale per Natale si è aggiunto a quanti prestano il loro servizio alla Mensa dei poveri "Papa Francesco", che l'Ordine di Malta gestisce a Pompei.

A distribuire il pranzo ai poveri l'Arcivescovo Tommaso Caputo, che ha anche guidato la preghiera di ringraziamento al Signore a poche ore dal Santo Natale.

La Mensa, diretta dalla responsabile, la dottoressa Maria del Rosario Steardo, e guidata quotidianamente da Daniela Colicino con l'aiuto di tanti benefattori che donano il proprio tempo, assicura quotidianamente un pasto caldo, una doccia e un cambio biancheria a circa 150 persone.

Alcuni condividono il pranzo in sede, ad altri, coloro che non possono venire in Mensa, è consegnato.