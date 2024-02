Kate e William "avvistati" alla St Edward's: l'istituto di Oxford (dalla retta stellare) sarà la nuova scuola di George?

Quando sei un futuro re la scelta della scuola in cui trascorrere gli anni dell'adolescenza diventa cruciale. Per il principe George, 10 anni, primogenito di William e Kate del Galles, la scelta dell'istituto che lo accoglierà dal prossimo anno sembrava ovvia, con Eton, che da secoli vede fiorire decine di aristocratici e reali. E invece, William e Kate stanno ancora riflettendo sulla difficile questione.

Sembra infatti che una nuova scuola sia in corsa dopo che il Daily Mail ha rivelato che Kate, 42 anni, e il principe William, 41 anni, sono stati a dare un'occhiata alla Sr. Edward's School di Oxford, un prestigioso istituto da 47.000 sterline all'anno. La principessa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico addominale pianificato "con successo" più di tre settimane fa e attualmente sta riposando nella sua casa di Windsor, Adelaide Cottage, quindi non è chiaro quando esattamente la coppia reale si sia guardata intorno.

William senza Kate Middleton ai Bafta, il principe si emoziona: «Quest'anno abbiamo guardato meno film, abbiamo altro per la testa»



L'istituto



L'istituto, fondato nel 1863 dal reverendo Thomas Chamberlain, vanta un preside di talento, Alastair Chirnside.

Come studente universitario di Oxford ha ottenuto un Premio Congratulazioni - conferito forse solo una volta in un decennio per eccezionale brillantezza - in Classici e Francese, e ha anche vinto un Half-Blue per il canottaggio nell'equipaggio leggero di Oxford. Gli straordinari alunni della scuola includono il leader dei Dambusters Guy Gibson e la leggenda della RAF Douglas Bader, così come l'attore Laurence Olivier e la star di Oppenheimer Florence Pugh. Sul suo sito web, il preside sottolinea lo “spirito di inclusione” della scuola e la sua “etica di collaborazione”. E aggiunge: 'Deve esserci l'opportunità per tutti di partecipare e per tutti di eccellere. La felicità dei bambini e la loro capacità di riconoscere ciò che li renderà felici sono più importanti di qualsiasi altra cosa.' Parlando della filosofia della scuola, Chirnside afferma: 'L'istruzione è un'impresa profondamente personale, fondata su buone relazioni e di maggior successo quando insegnanti e alunni riescono a tracciare il proprio percorso. "Questa filosofia è alla base del recente successo della St Edward e costituirà la base per il futuro della scuola." L'istituto scolastico si trova nel nord di Oxford, ha un campo da golf e una rimessa per le barche. Per quanto riguarda il curriculum, il sito web della scuola spiega che gli alunni sono incoraggiati a guardare oltre i risultati degli esami e a concentrarsi su obiettivi di vita a lungo termine.



I corsi e i costi



In tal modo, la scuola incoraggia i bambini a studiare i corsi "Percorsi e prospettiva" insieme ai loro GCSE.

I corsi sono stati progettati dalla scuola insieme a "pedagogisti leader" e sono accreditati presso la Buckingham University, con molti corsi che hanno collegamenti con dipartimenti universitari. I corsi completano le opzioni GCSE e coprono aree tra cui sostenibilità, design, scienze sportive e mondo classico. Il corso di Sostenibilità piacerà probabilmente al Principe di Galles, noto per la sua visione green. Gli alunni inoltre sostengono da sette a 11 GCSE, con lingua inglese, letteratura mondiale, matematica e scienze (premio doppio o triplo) e una lingua straniera moderna obbligatoria. La scuola richiede costi aggiuntivi per attività extrascolastiche, tra cui lezioni di teatro, golf e vela. Uno degli obiettivi principali della scuola è quello di insegnare una serie di abilità di vita, motivo per cui gli alunni devono unirsi alla Combined Cadet Force. Gli alunni possono scegliere tra le Sezioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Fondato nel 1948 come organizzazione giovanile del Ministero della Difesa, lo scopo del corso è quello di «fornire un'organizzazione disciplinata nella scuola affinché gli alunni possano sviluppare capacità di leadership attraverso una formazione che promuova le qualità di responsabilità, autonomia, intraprendenza , resistenza e perseveranza».