Partorisce e il figlio le «chiede» di sposare il papà: Nathan aveva un body con una proposta di matrimonio scritta sopra

Giornata speciale per la neo mamma Michela Vacca, prossima sposa a sorpresa. Dopo che la donna ha partorito, il personale sanitario del policlinico Duilio Casula di Cagliari ha lavato il piccolo Nathan, suo figlio, e l'ha consegnato alla donna. Ma il dettaglio sul body del piccolo ha fatto emozionare tutti: sulla tutina c'era scritto: «Mamma vuoi sposare il mio papà?». Così Michael ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie.



Le parole della neo mamma

«Io ero già emozionatissima per il parto.

Le ostetriche hanno lavato il bimbo e lo hanno vestito con un body. Lo hanno portato da me e lo hanno girato verso di me: c'era la proposta di matrimonio. È stato tutto davvero bellissimo», racconta Michela. Il piccolo Nathan pesa 2,78 kg, sta bene e tornerà presto a casa. Ora non resta che organizzare le nozze.