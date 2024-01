La regina Elisabetta e la telefonata furiosa con Harry e Meghan: «Non dovevate chiamare vostra figlia Lilibet», il retroscena nell'ultima biografia

Nuova biografia esplosiva sui Windsor. In arrivo il 18 gennaio nelle librerie britanniche è Charles III: New King, New Court (Carlo III: nuovo re, nuova corte), edito da Macmillan e firmato da Robert Hardman, uno dei royal watcher più rispettati. Che citando numerose fonti a corte, conferma un dettaglio finora solo sospettato: la regina Elisabetta non approvò affatto la scelta del nome Lilibet per la figlia di Harry e Meghan.

Il retroscena

Hardman rivela che Elisabetta, pur essendosi congratulata immediatamente con i Sussex per l’arrivo della loro secondogenita, il 4 giugno 2021, fece poi sentire tutta la sua furia al telefono con la coppia.

L’annuncio della scelta del nome l’aveva fatta arrabbiare: il nomignolo Lilibet, datole dal padre Giorgio VI e passato ormai alla storia, apparteneva a lei di diritto.

Il permesso negato

A far stizzire ancora di più la sovrana fu il fatto che, appena dopo la nascita della figlia, e alla luce delle polemiche sorte intorno alla scelta del nome della piccola, i Sussex si precipitarono a giustificare la loro decisione, dichiarando di aver ricevuto l’approvazione diretta della stessa regina. Ma quella telefonata alla nonna per chiederle il permesso non ci sarebbe mai stata.

La bugia di Harry e Meghan

Secondo quanto rivelato da Hardman, in realtà, la sovrana – che ebbe il piacere di incontrare la piccola Lilibet solo una volta, in occasione del suo Giubileo di Platino, prima di morire l’8 settembre 2022 – non solo non aveva acconsentito, ma in realtà non era stata consultata in merito. «Non avevo mai visto la regina così arrabbiata», è stato il commento di un collaboratore di Elisabetta II, intervistato da Hardman per il suo libro.