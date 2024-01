Salvatore Marino, morto l'urlatore di TikTok, leggenda dei "filtri": nel suo ultimo post anche una bara

È morto Salvatore Marino, 60 anni, di Melito (Napoli) che del tiktoker, almeno a prima vista, non aveva nulla, ma che grazie a TikTok è diventato una star dei social tanto che la sua scomparsa sta tenendo banco da giorni. La notizia della sua morte è confermata da una manifesto funebre affisso nella sua città (il funerale in chiesa è avvenuto il 10 gennaio) e dai post del giornalista campano Pino Grazioli: da quel momento l'esercito dei suoi followers (172mila con decine di milioni di visualizzazioni) ha inondato il social cinese di messaggi di cordoglio. C'è chi non esita a chiamarlo Maestro, estremo omaggio al TikToker e chi, fra i suoi sostenutori più superstiziosi, ricorda che fra i suoi ultimi post ce n'era uno in cui appariva una bara. Era un post in cui Salvatore Marino azzardava qualche previsione sull'anno in arrivo, il 2024. Un malore gli ha invece impedito di affrontare questo anno e di continuare a fare post per TikTok.

Salvatore Marino, un tiktoker non allineato

Ma come aveva fatto Salvatore Marino a diventare così noto su TikTok da meritare anche una notevole dose di affetto e riconoscenza, come si può capire leggendo i commenti dei followers.

Non è dato, almeno per adesso, sapere quale fosse la sua professione e quali fossero le sue condizioni di salute: da quello che diceva, da quello che scriveva e da quello che si vedeva si può immaginare che non stesse troppo bene. E che la forza con cui affrontava queste condizioni fosse apprezzata dai suoi sostenitori. Di certo un tiktoker non "allineato" con la maggioranza dei colleghi. Fatto sta che l'uso che faceva dei filtri per proporsi sul social era evidentemente molto gradito e ancora di più il suo "urlo liberatorio" che chiudeva molti dei suoi post.

Forse grazie a TikTok Salvatore Marino riusciva a vincere i limiti che era costretto ad affrontare ogni giorno e le sue strampalate apparizioni "camuffato" dai filtri erano in grado di strappare un sorriso a chi condivide questo modo di usare la piattaforma cinese per allacciare rapporti virtuali sui social.

Non è dato nemmeno sapere se qualcuno, magari un familiari, lo avesse aiutato ad impratichirsi nell'uso di TikTok, ma in ogni modo Salvatore Marino in breve tempo aveva fatto molta strada nella classifica dei tiktoker. Ora in tanti lo rimpiangono, mentre i familiari hanno rilanciato un posto con la scritta “Ringraziamo tutti per il supporto che ci state dando”.

"Riposa in pace, maestro", "Ci mancherai, leggenda" sono tra le frasi con cui Salvatore Marino viene ricordato.